Sénégal: Appel à une mobilisation accrue des ressources domestiques pour lutter contre les MTN

Dakar — La coordinatrice du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), Docteur Ndeye Mbacké Kane, a souligné, mardi, à Dakar, l'importance d'une mobilisation renforcée des ressources endogènes pour assurer la durabilité des interventions, après le retrait de l'USAID qui finançait plus de 30 % des activités du programme.

"Le défi du financement est crucial. Même si nous avons enregistré des progrès importants, dont l'élimination du trachome, il reste des MTN à éliminer ou à contrôler d'ici 2030. Et cela nécessite des ressources pour maintenir les acquis et assurer la surveillance post-élimination", a-t-elle déclaré lors d'un symposium organisé avec l'appui de la coalition de la société civile, de Speak Up Africa et de PanAfricare.

Docteur Kane a plaidé pour un engagement accru des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile afin de soutenir le ministère de la Santé dans la mobilisation de financements.

"Nous devons aller vers une élimination résiliente, innovante et durable des MTN, ce qui suppose de nouvelles approches communautaires et une intégration multisectorielle des interventions", a-t-elle ajouté.

Selon la coordinatrice du Programme, l'intégration des MTN dans les services de soins de santé primaires et leur prise en compte dans la couverture sanitaire universelle constituent des conditions essentielles pour soulager les populations affectées et atteindre l'objectif d'élimination à l'horizon 2030.

Le maire de Khombole, Magueye Boye, a, pour sa part, plaidé pour une implication accrue des collectivités territoriales.

"Nos collectivités doivent s'engager pleinement aux côtés du programme national pour éradiquer ces maladies. Cela passe par une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale, un transfert accru de ressources de l'État vers les communes et une réforme permettant aux entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, de soutenir sans être pénalisées", a-t-il indiqué.

Selon M. Boye, la réussite de la lutte repose aussi sur une forte implication communautaire.

"Les populations doivent être elles-mêmes interpellées, tout comme les leaders d'opinion, les imams, les Bajenu Gox (marraines de quartier) et les acteurs communautaires de base, afin que la sensibilisation et la mobilisation de fonds soient effectives", a-t-il affirmé.

Le maire de Khombole a enfin assuré que sa commune s'engage à développer une stratégie locale d'accompagnement du programme national, une expérience qui, selon lui, pourrait inspirer d'autres collectivités pour faire disparaître les MTN à l'horizon 2050.