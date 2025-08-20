Mali: Choguel Kokalla Maïga inculpé et écroué

19 Août 2025
Deutsche Welle (Bonn)

L'ancien Premier ministre de la transition, en garde à vue depuis le 12 août dernier, a été placé sous mandat de dépôt. Il est accusé d'"atteintes aux biens publics, faux et usage de faux".

Choguel Kokalla Maïga a comparu ce matin, en compagnie de huit autres ex-collaborateurs, devant les juges de la Cour suprême pour s'expliquer dans une affaire liée à la gestion des deniers publics de la primature, qu'il a dirigée entre juin 2021 et novembre 2024.

Pour le leader d'opinion Yehia Adama Maïga, l'ex-Premier ministre du Mali s'est pris "à son propre jeu". Mais ce dernier dit regretter son placement sous mandat de dépôt, qui accentue selon lui, la restriction de la liberté dans le pays :

" Nous déplorons ce qui se passe. Ce n'est d'ailleurs pas seulement son cas, nous n'oublions pas Moussa Mara et tous les autres détenus ici et là. Notre souhait est que tous les détenus puissent être libérés et qu'ils soient autorisés de nouveau à livrer leurs opinions sur la marche du pays. C'est dans les débats d'arguments et les questionnements que nous pouvons arriver à faire évoluer les choses", estime Yehia Adama Maïga.

Deux anciens Premiers ministres emprisonnés en deux semaines

Le placement sous mandat de dépôt de Choguel Kokalla Maïga fait suite à un audit sur sa gestion, mené par les services de l'État après son départ de la primature en novembre 2024. Youssouf Sissoko, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Alternance, s'appuyant sur la dégradation continue, ces derniers mois, des relations entre l'ex-leader du M5-RFP et les militaires au pouvoir, estime de son côté que l'incarcération de Choguel Kokalla Maïga n'est pas une surprise .

"L'on se rappelle que Choguel Kokalla Maïga a été éjecté du fauteuil de Premier ministre et, depuis son départ, il s'est constamment prononcé sur les grandes questions de l'heure. Il avait demandé au régime transitoire de réunir les conditions pour aller aux élections. Ce qui explique cette rupture entre lui et son ex-mentor, le président de la transition Assimi Goïta", assure le journaliste.

En l'espace de deux semaines, ce sont deux anciens Premiers ministres qui ont été emprisonnés : Moussa Mara, le vendredi 1er août dernier, et Choguel Kokalla Maïga, ce mardi 19 août 2025. Une grande première dans l'histoire récente du Mali.

