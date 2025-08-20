Nigeria: 5 ans d'historique des réseaux sociaux contre un visa pour les États-Unis

Nouvelle complication pour les demandes de visa des nigérians pour les États-Unis. Début juillet, le département d'État américain avait annoncé exiger que des étudiants étrangers fournissent un historique de cinq ans sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une demande de visa. Une mesure qui s'applique désormais au Nigeria. Dans une publication postée sur X l'ambassade américaine au Nigeria a officialisé cette nouvelle contrainte pour les candidats.

L'annonce est tombée sous forme de tweet : désormais, les demandeurs de visa sont tenus d'indiquer tous les noms d'utilisateur ou identifiants de médias sociaux de chacune des plateformes qu'ils ont utilisées au cours des 5 dernières années sur le formulaire de demande de visa DS-160, a annoncé l'ambassade.

Sur le formulaire, les candidats sont donc invités à fournir leurs identifiants Facebook, Twitter (maintenant X), Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok et autres.

Dans l'hypothèse où leurs comptes seraient « privés », il est attendu d'eux qu'ils le rendent public à des fins d'inspections. Et gare à ceux qui ne le feront pas : l'ambassade prévient : ils risqueraient de se voir refuser leur visa pour cette raison, voire même une « inéligibilité pour de futurs visas ».

Cette exigence ne s'applique pas qu'au Nigeria, elle fait partie des procédures de contrôle renforcées introduites sous l'administration du président Donald Trump. Lors de l'examen des visas, les agents américains devront d'identifier des demandeurs qui auraient une « attitude hostile » vis-à-vis du gouvernement ou des « principes fondateurs » américains. Parmi les cibles : des étudiants qui auraient « un historique de militantisme politique » et qui pourraient continuer à militer une fois aux États-Unis.