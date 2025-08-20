Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne - Le PDCI à la recherche de son Diomaye Faye

C'est une véritable opération de sauvetage entreprise par le Groupe d'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA. Il s'agit d'un regroupement d'anciens responsables du Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (MEECI) et de la Coordination des cadres du PDCI.

Ils ont peint un tableau particulièrement noir du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est un procès en règle qui est instruit au sujet du fonctionnement du parti. Mais le principal chef d'accusation c'est l'incertitude qui plane sur la participation effective du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Après donc un tel réquisitoire, les signataires du pamphlet estiment et espèrent que les voix du dialogue vont s'ouvrir au sein du parti pour rectifier ce qui doit l'être.

Cette sortie intervient à moins de dix jours de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 25 octobre 2025. C'est en effet le 26 août prochain que tous ceux qui se sentent un destin présidentiel doivent faire acte de candidature. Et à l'heure actuelle, le PDCI-RDA fait face à une situation où le scrutin risque de se faire sans un candidat de sa formation politique, quand bien même le patron du parti, Tidiane Thiam, avait été plébiscité par les militants au cours d'un Congrès.

Sa radiation des listes électorales en raison de sa double nationalité au moment de son inscription le rend inéligible. Depuis, nombreux sont ceux qui se demandent quelle sera la solution du parti à cette inéligibilité. En réalité, les frondeurs avaient proposé un plan B pour contourner les difficultés liées au rejet de la candidature de Tidiane Thiam. Et de suggérer une convocation des instances du parti pour régler cette affaire pressante.

Le PDCI arrivera-t-il à trouver son Bassirou Diomaye Faye, qui on se rappelle, avait remplacé au pied levé son patron Ousmane Sonko, et remporté la présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024. Il faut dire que les délais sont particulièrement coincés, et pendant que les mécontents proposent une autre alternative, la collecte des parrainages au nom de Tidiane Thiam se poursuit.

On ne voit donc pas trop comment dans cet imbroglio, l'Eléphant de la faune politique ivoirienne pourrait se relever sur ses quatre pattes pour prendre le départ à la course présidentielle. On se demande bien si ce n'est pas un combat d'arrière garde, qui justifie de voir dans cette démarche une opération de torpille du pouvoir pour désintégrer un peu plus un parti qui n'est déjà plus solide depuis un certain temps.

En vérité, il ne resterait plus qu'à faire le deuil de cette élection présidentielle, que ce soit les inconditionnels de Thiam ou les partisans du Groupe d'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA.