Madagascar: Sénatoriales - Le calendrier à fixer d'ici septembre

À ce jour, aucune date officielle n'a été communiquée pour la tenue des prochaines élections sénatoriales. La fixation de ce calendrier relève du gouvernement, qui doit décréter la convocation des électeurs.

Selon l'article 51 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, cette convocation doit intervenir au moins quatre-vingt-dix jours avant le scrutin.

Conformément à cette disposition, le gouvernement dispose donc jusqu'au mois de septembre pour publier le décret, afin que les élections sénatoriales puissent se tenir avant la fin du mandat des sénateurs actuels, prévue pour janvier 2026. Une tenue tardive du scrutin risquerait de créer un vide institutionnel au sein de la Chambre haute.

À noter que, contrairement aux élections législatives ou présidentielles, le collège électoral pour les sénatoriales est composé des grands électeurs, actuellement formés par les élus communaux et municipaux. La même situation a déjà eu lieu lors des dernières élections sénatoriales en 2021, lors des élections des sénateurs de l'actuelle législature. Les autres membres prévus par la loi -- chefs de provinces, gouverneurs de régions et leurs conseillers respectifs -- n'ont pas encore été élus, ce qui limite pour l'instant la composition complète du collège.