Madagascar: Sénatoriales - Le calendrier à fixer d'ici septembre

20 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

À ce jour, aucune date officielle n'a été communiquée pour la tenue des prochaines élections sénatoriales. La fixation de ce calendrier relève du gouvernement, qui doit décréter la convocation des électeurs.

Selon l'article 51 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, cette convocation doit intervenir au moins quatre-vingt-dix jours avant le scrutin.

Conformément à cette disposition, le gouvernement dispose donc jusqu'au mois de septembre pour publier le décret, afin que les élections sénatoriales puissent se tenir avant la fin du mandat des sénateurs actuels, prévue pour janvier 2026. Une tenue tardive du scrutin risquerait de créer un vide institutionnel au sein de la Chambre haute.

À noter que, contrairement aux élections législatives ou présidentielles, le collège électoral pour les sénatoriales est composé des grands électeurs, actuellement formés par les élus communaux et municipaux. La même situation a déjà eu lieu lors des dernières élections sénatoriales en 2021, lors des élections des sénateurs de l'actuelle législature. Les autres membres prévus par la loi -- chefs de provinces, gouverneurs de régions et leurs conseillers respectifs -- n'ont pas encore été élus, ce qui limite pour l'instant la composition complète du collège.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.