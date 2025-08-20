communiqué de presse

Le groupe armé soutenu par le Rwanda a exécuté plus de 140 civils dans 14 villages et zones agricoles

Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a exécuté sommairement plus de 140 civils en juillet 2025, majoritairement des hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles dans l'est de la République démocratique du Congo.

Ces massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé composé principalement de Hutus rwandais formé par des personnes ayant pris part au génocide de 1994 au Rwanda, et contre d'autres groupes armés rivaux.

Le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que les gouvernements devraient imposer de nouvelles sanctions aux responsables d'abus graves et veiller à ce que les commandants impliqués dans des crimes de guerre soient traduits en justice.

Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a exécuté sommairement plus de 140 civils, majoritairement hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles en juillet 2025 près du parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. D'après des informations crédibles, le nombre de personnes tuées sur le territoire de Rutshuru depuis juillet pourrait dépasser les 300 victimes, représentant une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence fin 2021.

Entre le 10 et le 30 juillet, des combattants du M23 ont sommairement exécuté des habitants et des agriculteurs locaux, y compris des femmes et des enfants, dans leurs villages, leurs champs et près de la rivière Rutshuru dans le groupement de Binza au sein du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. Des témoignages, des sources militaires et l'ONU indiquent que l'armée rwandaise - les Forces rwandaises de défense (Rwanda Defence Force, RDF) - étaient aussi impliquées dans les opérations du M23.

« Le groupe armé M23, qui bénéficie de l'appui du gouvernement rwandais, a attaqué plus d'une dizaine de villages et de zones agricoles en juillet et a perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de civils principalement hutus », a déclaré Clémentine de Montjoye, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch. « À moins que les responsables de ces crimes de guerre, y compris aux plus hauts niveaux, ne fassent l'objet d'enquêtes appropriées et soient sanctionnés, ces atrocités ne feront que s'intensifier. »

Entre la mi-juillet et la mi-août, Human Rights Watch a mené des entretiens téléphoniques avec 36 personnes, dont 25 témoins, ainsi que des activistes locaux, des travailleurs médicaux, des sources militaires, du personnel des Nations Unies et d'autres sources informées. Human Rights Watch a analysé des vidéos et des photographies pertinentes, consulté des médecins légistes et corroboré les témoignages à l'aide de cartes et d'images satellite.

Human Rights Watch a établi une liste de 141 personnes qui ont été tuées ou qui sont portées disparues et dont il est à craindre qu'elles ne soient mortes. Le 6 août, le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a rapporté qu'« au moins 319 civils ont été tués par le M23, soutenu par des membres des [Forces rwandaises de défense], entre le 9 et le 21 juillet dans quatre villages de Rutshuru ». Ce chiffre confirme les informations que Human Rights Watch a reçues d'autres sources. Human Rights Watch a également reçu des informations selon lesquelles le M23 a exécuté 41 autres civils entre le 30 juillet et le 8 août dans le groupement de Binza, mais cela n'a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Human Rights Watch a écrit aux autorités rwandaises le 7 août et à Bertrand Bisimwa, le chef du M23, le 8 août pour demander des informations sur les meurtres, mais n'a reçu aucune réponse. L'Alliance Fleuve Congo (AFC), une coalition politico-militaire qui inclut le M23, a rejeté le 7 août les allégations de l'ONU. Le 11 août, le gouvernement rwandais a nié les allégations de l'ONU selon lesquelles l'armée rwandaise était impliquée dans les opérations et a affirmé qu'un groupe armé rival du M23 avait perpétré les meurtres.

Human Rights Watch a documenté ou obtenu des informations crédibles sur des meurtres survenus en juillet dans les localités de Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kihito, Kiseguru, Kongo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira et Rubare. Ces zones étaient alors sous le contrôle du M23, et plusieurs commandants du M23 ont été identifiés dans certains lieux.

Des témoins d'attaques ont expliqué que les combattants du M23 leur ont ordonné d'enterrer immédiatement les corps dans les champs ou de les laisser sans sépulture, privant les familles de la possibilité d'organiser des funérailles. Les combattants du M23 ont également jeté des corps, y compris de femmes et d'enfants, dans la rivière Rutshuru.

Ces massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre des groupes armés rivaux, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé rwandais à majorité hutue, créé par des personnes ayant pris part au génocide de 1994 au Rwanda.

Dans les cas de meurtres signalés à Human Rights Watch, la plupart des victimes appartenaient à l'ethnie hutue et, dans une moindre mesure, à l'ethnie nande. Le fait que le M23 cible des civils hutus vivant à proximité des bastions des FDLR soulève de graves préoccupations de nettoyage ethnique dans le territoire de Rutshuru, a indiqué Human Rights Watch.

Les recherches de Human Rights Watch indiquent que les opérations militaires du M23 ont été menées par le 1er Bataillon de la 1re Brigade, commandé par le colonel Samuel Mushagara et le général de brigade Baudoin Ngaruye, respectivement. Le général Baudoin Ngaruye fait l'objet de sanctions de l'ONU pour son rôle dans les crimes de guerre commis par le M23. Les habitants ont également décrit la participation des forces militaires rwandaises dans l'opération du M23, identifiant les soldats rwandais grâce à leurs uniformes et leurs accents. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et des sources militaires ont confirmé l'implication de l'armée rwandaise dans les opérations.

Le gouvernement rwandais, qui contrôle de facto le territoire occupé par le M23, devrait permettre aux experts médico-légaux internationaux indépendants et de l'ONU, y compris la Mission d'établissement des faits de l'ONU sur la RD Congo, de préserver et d'analyser les preuves de crimes de guerre.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne et les gouvernements devraient condamner ces abus graves, imposer de nouvelles sanctions aux responsables d'abus et faire pression pour que les commandants impliqués dans des crimes de guerre soient arrêtés et traduits en justice. Les gouvernements bailleurs de fonds qui fournissent une assistance militaire au Rwanda devraient revoir de toute urgence leurs programmes pour s'assurer que leur aide ne soutient pas les violations.

Les meurtres dans le territoire de Rutshuru ont été commis quelques semaines après un accord préliminaire dans le cadre de l'accord de paix négocié par les États-Unis et signé le 27 juin entre la RD Congo et le Rwanda, qui exige que la RD Congo mette en oeuvre un plan pour « neutraliser » les FDLR pendant que le Rwanda se retire du territoire congolais. Cet accord exige aussi des parties au conflit de protéger les civils, y compris en facilitant la liberté de mouvement de la mission de maintien de la paix de l'ONU, autrement connue sous le nom de MONUSCO. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité de l'accord devrait veiller à ce que les crimes commis lors de toute opération menée contre les FDLR fassent l'objet d'enquêtes crédibles, a déclaré Human Rights Watch.

« Les massacres perpétrés par le M23, soutenu par le Rwanda, mettent en lumière les écarts qui existent entre la rhétorique sur la scène internationale et la réalité pour les civils dans l'est de la RD Congo », a conclu Clémentine de Montjoye. « Les gouvernements qui concluent des accords de paix restent soumis au droit de la guerre, et les personnes responsables de crimes de guerre devraient encore faire l'objet d'enquêtes approfondies et être traduites en justice. »

Pour de plus amples détails, des précisions sur le droit international et des témoignages, veuillez lire la suite.

Allégations de massacres perpétrés par le M23

Les meurtres commis par le M23 qui ont débuté autour du 10 juillet auraient commencé dans des champs au nord et au sud de la route qui traverse Kiseguru et Katwiguru dans le territoire de Rutshuru. Des témoins et des habitants ont déclaré que des combattants du M23 ont encerclé et bloqué toutes les routes dans le secteur pour empêcher les personnes de partir.

Après le 14 juillet, des témoins ont raconté que le M23 a exécuté sommairement des personnes à Nyamilima, à 25 kilomètres de Kiseguru. Human Rights Watch a documenté des exécutions perpétrées par le M23 jusqu'au 30 juillet à Nyabanira, ciblant notamment des personnes venues chercher ou enterrer leurs proches ou chercher de la nourriture dans leurs champs.

Human Rights Watch a analysé 21 photographies et vidéos envoyées directement aux chercheurs qui montraient les corps des victimes. En raison du manque de métadonnées dans les fichiers, Human Rights Watch n'a pas été en mesure de confirmer avec exactitude les lieux, dates ou heures d'enregistrement de ces images. L'identité de certaines victimes a cependant été confirmée par les récits de témoins.

Les images correspondent fortement à des exécutions à la machette et par balles, d'après le Groupe d'experts médico-légaux indépendants (Independent Forensic Expert Group, IFEG) du Conseil international de réhabilitation des victimes de torture (International Rehabilitation Council for Torture Victims).

Dans sa déclaration du 7 août, l'AFC/M23 a affirmé que certaines des localités où l'ONU a signalé des meurtres - certains corroborés par les recherches de Human Rights Watch - se trouvent principalement dans le parc national des Virunga où les terres agricoles « n'existent pas ». Cette tentative de discréditer les allégations de l'ONU concernant les meurtres d'agriculteurs par le M23 dans ces zones ne reflète pas les faits : les images satellite et les témoignages indiquent que ces zones sont utilisées comme terres agricoles depuis des années.

Récits de témoins

Trois agriculteurs ont indiqué que les attaques sur leurs champs et la forêt voisine ont commencé le 10 ou le 11 juillet. « Je suis parti pour cacher des outils, mais quand je suis revenu chercher ma famille, j'ai vu que le M23 était avec eux », a raconté un agriculteur qui vivait dans un champ près de Kiseguru. « Je pouvais les voir [les membres de sa famille] de loin ... ils ont tous été abattus. » Sa femme et leurs trois enfants - âgés de 9 mois à 10 ans - ont été tués devant lui.

Un autre homme a raconté que cinq membres de sa famille ont été tués à Katanga, à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Kiseguru. « Nous nous sommes réveillés le 11 juillet et [le M23] était là en grand nombre.... [I]ls étaient déjà à notre porte.... [I]ls ont tué des gens avec des fusils et des machettes. »

Des villageois ont décrit avoir retrouvé les corps d'un homme de 47 ans et de ses quatre enfants, âgés de 11 à 17 ans, dans un champ à environ 18 kilomètres de Kiseguru le 11 juillet. « Nous l'avons trouvé dans son champ avec la tête coupée », a déclaré un homme qui a découvert et enterré les corps. « Ils ont tous été tués avec des machettes. Ils avaient la gorge tranchée. »

Un homme dont la femme et les deux enfants, âgés de 14 et 21 ans, ont été tués a déclaré avoir vu le M23 emmener sa famille depuis leur champ à Katanga le 10 juillet avec deux autres femmes et un enfant. Un témoin lui a dit plus tard qu'il avait vu le M23 les exécuter au confluent des rivières Rutshuru (également appelée Kitchuru) et Ivi (également appelée Rive), à environ 10 kilomètres au nord.

Une femme qui a vu des combattants du M23 tuer son mari à la machette le 11 juillet a décrit que, ce jour-là, le M23 avait rassemblé les femmes et les enfants. « Vers 10 heures du matin, nous avons été forcés de marcher vers l'endroit où nos vies allaient se terminer », a-t-elle raconté. « Nous marchions en silence. Si un enfant se mettait à pleurer, ils menaçaient de le tuer. Ils tuaient avec des couteaux. » Elle a précisé que le groupe comptait environ 70 personnes, y compris des femmes et des filles : « Nous avons marché toute la journée jusqu'à ce que nous atteignions le confluent des rivières Kitchuru [Rutshuru] et Rive [Ivi] le soir.... Ils nous ont ordonné de nous asseoir au bord de la rivière, et ils ont commencé à nous tirer dessus. » Elle a indiqué que les exécutions ont eu lieu près de Kafuru, et a identifié 47 personnes, dont des enfants, qui ont été tués. Elle a pu s'échapper parce qu'elle est tombée dans la rivière sans être touchée par une balle. Human Rights Watch a reçu des informations indiquant que le M23 avait commis des massacres à proximité de la rivière Rutshuru pendant plusieurs jours.

Des habitants et des témoins ont déclaré que le M23 avait continué à exécuter des personnes au moins jusqu'au 30 juillet.

Une femme a affirmé qu'un de ses proches figurait parmi les morts sur une photographie, analysée par Human Rights Watch, qui montrait six cadavres :

« Il était de Nyabanira et a fui jusqu'ici à Kiwanja, mais comme la vie est difficile ici, nous devons retourner dans nos champs à Nyabanira pour trouver de la nourriture. Lorsqu'on a de la chance, on en revient, lorsqu'on n'a pas de chance, on tombe sur le M23 et c'est la fin, c'est la mort. Mon [proche] est allé chercher de la nourriture le 30 juillet et n'est jamais revenu.... Une personne qui a vu son corps est venue nous le dire et nous a donné son chapeau. Nous l'avons reconnu sur la photo avec cinq autres hommes. »

Human Rights Watch a confirmé de manière indépendante les identités de quatre hommes sur la photo. Le Groupe d'experts médico-légaux indépendants ont analysé la photo et a conclu que des liens visibles aux mains ont été utilisés sur trois des hommes, tandis qu'un quatrième avait très probablement les mains liées dans le dos. Le groupe a confirmé que tous avaient des blessures compatibles avec des plaies par balles.

Plusieurs civils, dont le nombre exact est indéterminé, ont également été blessés dans les attaques. Trois sources médicales ont indiqué que des blessés, dont un enfant de 22 mois, ont été emmenés dans des établissements médicaux à proximité pour y être soignés. Ils présentaient des blessures par balles ou par machette.

Opérations anti-FDLR

Le secteur où les opérations militaires du M23 ont eu lieu jouxte le parc national des Virunga et les zones où les FDLR opèrent depuis des décennies. Depuis des années, les civils sont pris entre au milieu du conflit du fait des combats entre les forces gouvernementales congolaises et des groupes armés tels que les FDLR.

De nombreux agriculteurs tués dans les opérations de juillet étaient soit des habitants locaux, soit des travailleurs migrants qui avaient quitté des villages et des villes plus éloignés, tels que Tongo et Kanyabayonga, pour travailler dans la vallée fertile en bordure du parc. Certains vivaient dans les champs, où ils travaillaient avec toute leur famille.

Human Rights Watch a été informé par des habitants et par une source indépendante que le M23 avait interdit par intermittence l'accès aux terres agricoles parce qu'ils y menaient des opérations anti-FDLR, y compris le 10 juillet, et avait ordonné à la population de se rendre dans des centres urbains. Trois habitants ont expliqué qu'en juin, un commandant du M23, le colonel Claude Imani, avait donné aux agriculteurs l'autorisation de travailler à nouveau dans les champs.

Les images satellite confirment que la zone était à nouveau cultivée après le début du mois de juin, car de nombreux nouveaux défrichements sont visibles dans des champs précédemment envahis par la végétation. Les agriculteurs interviewés ont affirmé qu'ils ont dû payer chacun une taxe unique de 10 USD au M23 pour être autorisés à travailler à nouveau dans les champs.

« Ils sont toujours dans nos champs, ils disent qu'ils poursuivent les FDLR », a raconté un homme dont la femme et les deux enfants ont été tués le 11 juillet. « C'est pourquoi ils ont laissé les corps des hommes dans les champs, mais ils ont emmené les femmes et les enfants pour les tuer près de la rivière. »

Human Rights Watch a reçu des informations crédibles indiquant qu'il y a eu des combats entre le M23, les FDLR et d'autres groupes armés dans le secteur avant et au moment des exécutions sommaires. Une faction dissidente des FDLR, le RUD-Urunana rwandais (Rassemblement pour l'Unité et la Démocratie), contrôle certaines zones limitrophes du parc national des Virunga, y compris au sein de la chefferie de Bwisha, qui inclue le groupement de Binza, et possède une base près du confluent des rivières Ivi et Rutshuru.

Le 11 août, le ministre rwandais des Affaires étrangères, dans un message publié sur X, a imputé les meurtres aux combattants du Collectif des mouvements pour le changement (CMC)-Nyatura, un groupe armé hutu opposé au M23. Cependant, des témoins et des habitants ont raconté à Human Rights Watch que les combattants des FDLR et du CMC-Nyatura étaient rarement vus dans les villages depuis que le M23 a pris le contrôle de la zone en août 2024, et toutes les personnes interviewées ont attribué les meurtres au M23.

Le 30 juillet, des responsables du M23 ont annoncé par haut-parleurs à Ishasha que ceux qui étaient récemment arrivés devaient se présenter à l'administration. Cela incluait les personnes qui avaient fui les massacres dans les zones voisines, selon deux sources locales. Des hommes de moins de 45 ans ont été arrêtés et transférés vers un bâtiment près de la frontière avec l'Ouganda, où ils auraient été battus, et, le lendemain, ont été chargés dans des camions. Une source faisant partie du groupe a déclaré que le M23 leur a dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils fuient leurs villages pour venir à Ishasha et les accusait de soutenir les FDLR, l'armée congolaise ou la coalition de groupes armés Wazalendo soutenue par le gouvernement congolais.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 1er août, que Human Rights Watch a géolocalisée et vérifiée, montre des dizaines d'hommes contraints de marcher le long de la route principale à Ishasha en direction de la partie nord de la ville où se trouve le poste frontalier. Quelques-uns de ces hommes au moins ont été libérés par la suite.

Le M23 accuse régulièrement des opposants présumés, souvent sans preuve, de collaborer avec les FDLR, d'autres groupes armés ou l'armée congolaise. Human Rights Watch a documenté l'exécution le 7 juillet à Katwiguru d'un pasteur par le M23, qui l'accusait de collaborer avec les Wazalendo.

En mai, le M23 a rassemblé et arrêté des personnes à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, et dans les zones environnantes, les accusant de soutenir les forces rivales. Le M23 a conduit certaines de ces personnes vers des lieux inconnus. Certaines des personnes arrêtées étaient originaires de Karenga, dans le territoire de Masisi, qui est également considéré comme un bastion des FDLR.

Droit international

Toutes les parties au conflit armé dans l'est de la RD Congo, y compris les groupes armés non étatiques, sont soumises au droit international humanitaire, qui interdit les attaques contre les civils, les exécutions sommaires, la torture, les déplacements forcés, le pillage et autres exactions.

Bien que le « nettoyage ethnique » ne soit pas formellement défini par le droit international, une commission d'experts des Nations Unies a défini le terme comme une « politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître, par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques ».

Les individus qui commettent des violations graves du droit de la guerre avec une intention criminelle se rendent coupables de crimes de guerre. Les commandants qui avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de violations graves commises par leurs forces et qui n'ont pas pris les mesures appropriées peuvent être poursuivis au titre de la responsabilité de commandement.

Les crimes de guerre et autres crimes d'atrocité relèvent de la compétence universelle, qui permet à d'autres pays de les juger indépendamment du lieu où les crimes ont été commis ou de la nationalité des victimes et des auteurs.

En octobre 2024, le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé que son bureau allait réactiver ses enquêtes en RD Congo en accordant la priorité aux crimes commis dans la province du Nord-Kivu depuis janvier 2022. L'enquête de la CPI devrait inclure les exécutions sommaires de civils par le M23 et les autres abus graves commis dans l'est de la RD Congo, a déclaré Human Rights Watch.