Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 août 2025

revue de presse

Mali : Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

L’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été inculpé pour atteinte aux biens publics et placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 août 2025, a annoncé la justice malienne.

Présenté devant la Chambre d’instruction de la Cour suprême, l’ex-chef du gouvernement du régime militaire (2021-2024) a vu sa garde à vue du 12 août dernier se conclure par une incarcération. La date de son procès n’a pas encore été fixée. (Source allAfrica)

Visa pour les États-Unis : Les Nigérians sommés de livrer 5 ans d’historique sur les réseaux sociaux

Les Nigérians candidats à un visa pour les États-Unis doivent désormais fournir l’historique de leurs activités sur les réseaux sociaux sur les cinq dernières années. Cette nouvelle exigence, officialisée par l’ambassade américaine à Abuja, s’inscrit dans le cadre des procédures de contrôle renforcé mises en place depuis l’ère Trump.

Les candidats devront ainsi lister tous les noms d’utilisateur qu’ils ont utilisés sur des plateformes comme Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn, entre autres, au cours des cinq dernières années.

L’exigence ne s’arrête pas là : même les comptes « privés » doivent être rendus accessibles aux autorités consulaires américaines à des fins d’inspection. À défaut, les candidats risquent non seulement un refus immédiat, mais également une inéligibilité pour de futures demandes. (Source Actu cameroun)

TICAD 9: Le Japon et l’Afrique, main dans la main pour l’avenir

La 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) s’ouvre du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Lancée en 1993 par Tokyo, la TICAD s’est imposée comme l’un des forums multilatéraux les plus influents consacrés au développement du continent africain.

Coorganisée par le gouvernement japonais, les Nations unies, le PNUD, la Banque mondiale et l’Union africaine, la TICAD rassemble dirigeants africains, responsables d’organisations internationales, acteurs du secteur privé, société civile et collectivités locales. Elle constitue ainsi un espace stratégique de coopération et de dialogue. (Source Beninwebtv)

Seychelles : Wavel Ramkalawan vise un second mandat à la présidentielle de septembre

Le président sortant des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a officialisé ce 19 août sa candidature à l’élection présidentielle prévue du 25 au 27 septembre 2025. Le scrutin, qui se tiendra en même temps que les législatives, marquera la première tentative du chef de l’État pour briguer un second mandat.

Lors de son annonce, Ramkalawan a salué la Commission électorale et exprimé sa gratitude envers les Seychellois. Il a insisté sur la continuité de son projet politique, axé selon lui sur l’unité et l’inclusivité. Sa candidature, a-t-il expliqué, vise à « consolider » les acquis de son premier mandat et à renforcer la cohésion nationale dans un pays marqué par une histoire politique longtemps dominée par un parti unique. (Source Africapresse)

Afrique numérique - Un projet pour transformer 840 millions de vies

La Commission de l'Union africaine (CUA) et la GSM Association (GSMA) viennent de conclure un partenariat stratégique visant à combler la fracture numérique en Afrique, ainsi que les écarts persistants en matière d'utilisation et d'investissement. L'annonce a été faite mardi par le Parlement panafricain (PAP), basé à Johannesburg.

Ce partenariat prend la forme d'un projet d'appui technique d'un an, axé sur la gouvernance et l'infrastructure numériques. Il s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union africaine pour connecter un continent où plus de 840 millions de personnes restent hors ligne, et où les investissements dans la connectivité, notamment en zones rurales, restent insuffisants. (Source La Presse)

Libye : Les élections municipales annulées dans certaines villes

Des élections municipales ont été organisées en Libye en proie à des tensions politiques et sécuritaires, pour renforcer la gouvernance locale.

Ce test de démocratie a été une réussite dans plusieurs villes du pays, avec un taux de participation de 71% et près de 162 000 votants.

Toutefois le scrutin qui était prévu dans 63 municipalités, a dû être annulé dans 27 villes de l’est et du sud de la Libye. (Source Africanews)

Afrique du Sud : L’ancien plus grand éleveur de rhinocéros au monde arrêté pour trafic de cornes

John Hume, ex-propriétaire de plus de 2 000 rhinocéros blancs jusqu’en 2023, a été arrêté pour un trafic concernant « environ 964 cornes de rhinocéros ». Il doit comparaître le 9 décembre.

Plus grand éleveur de au monde jusqu’à la vente de sa ferme en 2023, John Hume a été arrêté le 19 août en Afrique du Sud pour trafic de cornes, a annoncé un porte-parole des Hawks – l’unité d’élite de la police sud-africaine. L’homme d’affaires de 84 ans possédait plus de 2 000 rhinocéros blancs, soit environ 15 % de la population mondiale de cette espèce braconnée pour ses cornes. (Source Lemonde Afrique)

Le Soudan tient tête aux champions sénégalais et décroche la première place du groupe D au CHAN

Le Soudan et le Sénégal se sont tous deux qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2024 après un match nul tendu (0-0) mardi soir au stade Amaan de Zanzibar.

Ce résultat permet au Soudan de terminer en tête du groupe D grâce à une meilleure différence de buts, tandis que le tenant du titre sénégalais se qualifie en deuxième position.

Dans le même temps, le Nigeria a battu le Congo 2-0 à Dar es Salaam, mais la poussée tardive des Super Eagles n’a pas suffi à déloger les deux équipes invaincues. (Source CAF)

Madagascar: Sénatoriales - Le calendrier à fixer d'ici septembre

À ce jour, aucune date officielle n'a été communiquée pour la tenue des prochaines élections sénatoriales. La fixation de ce calendrier relève du gouvernement, qui doit décréter la convocation des électeurs. Selon l'article 51 de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, cette convocation doit intervenir au moins quatre-vingt-dix jours avant le scrutin.

Conformément à cette disposition, le gouvernement dispose donc jusqu'au mois de septembre pour publier le décret, afin que les élections sénatoriales puissent se tenir avant la fin du mandat des sénateurs actuels, prévue pour janvier 2026. Une tenue tardive du scrutin risquerait de créer un vide institutionnel au sein de la Chambre haute. (Source L’Express de Madagascar)

Cote d'Ivoire: Appels à un plan B du PDCI-RDA pour la présidentielle

A mesure que l'on approche de la présidentielle du 25 octobre prochain, le landerneau politique est en pleine ébullition en Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques affûtent leurs armes, la plupart d'entre eux ayant déjà désigné leurs candidats respectifs.

C'est le cas par exemple, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) dont le porte- étendard, avant même l'entame de la compétition électorale, a été recalé. Tidjane Thiam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été radié des listes électorales pour des raisons administratives, rendant incertaine la participation du plus vieux parti à la présidentielle. (Source Le Pays)



