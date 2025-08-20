Algérie: Riche programme pour célébrer la Journée nationale du moudjahid

ALGER — Un riche programme a été élaboré, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du moudjahid marquant le double anniversaire des offensives du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956), lequel prévoit des activités et des manifestations diverses à travers différentes régions du pays, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

A cet égard, la wilaya de Skikda abritera les festivités officielles célébrant cet anniversaire, à travers l'organisation d'une conférence intitulée "La stratégie de la Révolution face à l'occupation française".

A cette occasion, le film historique "Zighoud Youcef", un long métrage d'une durée de 2h30, retraçant le parcours militant du chahid héros Zighoud Youcef (1921-1956), et réalisé par Mounès Khammar, sur un scénario d'Ahcène Tlilani, sera projeté.

Le programme de célébration de cette journée prévoit également l'organisation de conférences historiques au niveau du Musée national du moudjahid et des musées régionaux et de wilaya du moudjahid, la projection de films-documentaires et de films sur le double anniversaire des offensives du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam, outre l'organisation d'expositions de livres, de photos et de documents historiques liés à l'évènement.

Dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale, le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits continue d'enregistrer les témoignages des moudjahidine et d'imprimer des dépliants relatifs à ce double anniversaire pour les distribuer aux visiteurs des musées, avec la programmation de sorties sur le terrain dans les lieux de mémoire, ainsi que de baptiser les établissements, les places et les édifices publics des noms de martyrs et de Moudjahidine décédés.