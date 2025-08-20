Algérie: ANP - Mobilisation d'avions des Forces aériennes pour participer à l'extinction des incendies à Béjaïa

ALGER — Le Haut-Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) a mobilisé, lundi, plusieurs avions relevant des Forces aériennes pour participer aux efforts d'extinction d'incendies déclarés dans la wilaya de Béjaïa, lesquels ont été circonscrits sans enregistrer de pertes, indique, mardi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des missions exécutées par les différents détachements et unités de l'ANP relatives à l'intervention lors de catastrophes naturelles, et suite au déclenchement d'incendies dans la wilaya de Béjaïa, dans la 5e Région Militaire, ayant touché des surfaces forestières difficiles d'accès", "le Haut-Commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé, lundi 18 août 2025, plusieurs avions des Forces aériennes pour participer aux efforts d'extinction des incendies dans la région de Taourirt Ighil, Daïra d'Adekar, au niveau du secteur militaire de Béjaïa dans la 5e RM", a précisé la même source.

"Les incendies enregistrés dans cette région forestière difficile d'accès ont été circonscrits sans enregistrer de pertes humaines ou matérielles", ajoute le communiqué.

A noter que "l'intervention des différents détachements de l'ANP, s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts des différents services participant à l'opération d'extinction des incendies, notamment la Protection civile et la Conservation des Forêts de wilaya".