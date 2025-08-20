Algérie: Arkab s'entretient avec le SG du Forum des pays exportateurs de gaz sur l'évolution des marchés mondiaux

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, mardi au siège du ministère, le secrétaire général (SG) du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, avec lequel il a évoqué l'évolution des marchés mondiaux du gaz et la contribution de l'Algérie au renforcement de la présence du Forum sur la scène internationale, a indiqué un communiqué du ministère.

A l'entame de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère, M. Hamel a présenté, au nom du Forum et en son nom personnel, "ses sincères condoléances à l'Algérie, dirigeants, gouvernement et peuple", suite à l'accident de la chute d'un bus dans l'Oued El Harrach, exprimant "sa pleine solidarité avec les familles des victimes et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés", précise le communiqué.

Les deux parties ont, également, abordé l'évolution et les perspectives des marchés mondiaux du gaz, insistant sur la nécessité d'intensifier la concertation et l'échange d'expertises, afin de garantir la stabilité des marchés et de soutenir les investissements à même de répondre à la demande croissante en cette source d'énergie, au mieux des intérêts des producteurs et des consommateurs.

M. Hamel a, en outre, souligné que le GECF continue de susciter l'intérêt de nombres de pays, avec la possibilité d'adhésion de nouveaux membres, à même de renforcer son rôle en tant que principale plateforme mondiale de coordination et de coopération entre les pays exportateurs de gaz.

Pour conclure, M. Arkab a affirmé "l'engagement de l'Algérie à accompagner les efforts du GECF et à conforter son rôle, en tant qu'Etat actif et responsable, sur les marchés mondiaux de l'énergie, notamment dans le domaine du gaz", note le communiqué.