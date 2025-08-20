Algérie: Sonatrach - Hachichi examine avec le SG du GECF les moyens de renforcer la coopération bilatérale

19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu, mardi à Alger, le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties, indique un communiqué du groupe.

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège de la direction générale de Sonatrach, les deux parties ont examiné "les moyens de renforcer la coopération et d'élargir les perspectives de partenariat, en phase avec les défis de l'heure auxquels fait face le secteur de l'énergie à l'échelle régionale et internationale", ajoute la même source.

Les entretiens ont porté, en outre, sur les perspectives du gaz naturel dans le mix énergétique mondial, et son rôle stratégique dans la réalisation du développement durable et l'appui au processus de transition énergétique, en tant qu'option clé vers un avenir énergétique plus propre et plus efficace.

Cette rencontre reflète "l'engagement de Sonatrach à poursuivre ses efforts pour conforter la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable et acteur central de l'industrie gazière mondiale, à travers une adhésion active aux initiatives régionales et internationales".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.