Algérie: Sonatrach - Hachichi examine avec le SG du GECF les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu, mardi à Alger, le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties, indique un communiqué du groupe.

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège de la direction générale de Sonatrach, les deux parties ont examiné "les moyens de renforcer la coopération et d'élargir les perspectives de partenariat, en phase avec les défis de l'heure auxquels fait face le secteur de l'énergie à l'échelle régionale et internationale", ajoute la même source.

Les entretiens ont porté, en outre, sur les perspectives du gaz naturel dans le mix énergétique mondial, et son rôle stratégique dans la réalisation du développement durable et l'appui au processus de transition énergétique, en tant qu'option clé vers un avenir énergétique plus propre et plus efficace.

Cette rencontre reflète "l'engagement de Sonatrach à poursuivre ses efforts pour conforter la position de l'Algérie en tant que partenaire fiable et acteur central de l'industrie gazière mondiale, à travers une adhésion active aux initiatives régionales et internationales".