Algérie: Programme AADL 3 - Prorogation des délais de téléchargement des recours au 6 septembre

19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé la prorogation jusqu'au 6 septembre prochain, des délais de téléchargement des recours des inscrits, dont les dossiers ont été rejetés au titre du nouveau programme de la formule location-vente (AADL 3), indique mardi, un communiqué de l'agence.

L'AADL a invité les inscrits concernés à compléter les formalités relatives au téléchargement des dossiers de recours sur la plateforme électronique www.aadl.dz, et ce dans les délais impartis. L'Agence a précisé que cette prorogation "constitue une opportunité supplémentaire pour permettre à l'ensemble des concernés de compléter leurs dossiers", affirmant que l'opération vise aussi à "faciliter l'examen et le traitement des recours dans les meilleurs délais".

Elle rappelle, en outre, le numéro vert 3040 mis à la disposition des souscripteurs, pour répondre à leurs questions.

