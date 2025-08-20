Algérie: Para-judo (Grand Prix Al-Gizeh 2025) - Médaille de bronze pour les Algériens Ouldkouider et Chetouane

Les athlètes de l'équipe nationale algérienne de para-judo (catégorie déficients visuels), Ishak Ouldkouider et Abderrahmane Chetouane, ont chacun remporté une médaille de bronze dans leurs catégories respectives, lors du Grand Prix 2025 de l'IBSA (hommes et dames), qui s'est achevé mardi à Al-Gizeh, en Egypte.

En plus de Chetouane et Ouldkouider, l'Algérie était représentée par les athlètes Ishak Korichi, Nabil Sinacer et Abdelkader Bouamer, tous issus de la classe (J1 et de la catégorie -70 kg).Engagé dans la catégorie des -95 kg (classe J1), Abderrahmane Chetouane n'a pas bien entamé son tournoi. Exempté des huitièmes de finale, il a affronté en quart de finale l'Ouzbek Mukhammad Abdukulov, contre lequel il s'est incliné au golden score, alors qu'il dominait le combat à 1 minute 30 de la fin.

Repêché pour disputer la médaille de bronze, Chetouane a brillamment remporté deux combats successifs, face à l'Indonésien Fajar Pambudi puis au Suédois Oscar Widegren, tous deux battus par immobilisation. L'autre médaille de bronze de la catégorie a été remportée, à la surprise générale, par l'Egyptien Mahmoud Abdelghaffar. La médaille d'or est revenue au Brésilien Cavalcante Da Silva, vainqueur du Britannique Daniel Powell en finale.

Dans la catégorie des -70 kg (classe J2), Ishak Ouldkouider a lui aussi décroché une médaille de bronze. Exempté des huitièmes de finale, il a dominé l'Italien Dura Federico Giuseppe par ippon en quart de finale, avant de s'incliner face à l'Ouzbek Kemran Nurillaev, qui a ensuite remporté l'or par forfait contre son compatriote Sherzod Namozov.

Lors du combat de repêchage pour la médaille, Ouldkouider a difficilement battu le Coréen Lee Min Jae. L'autre médaille de bronze est revenue à l'Espagnol Ibanez Banon. Par contre, le parcours des para-judokas de la catégorie des -70 kg (classe J1), a été très difficile. les trois représentants algériens n'ont pas dépassé les premiers tours. Ishak Korichi a été éliminé dès son premier combat (16e de finale) face au Sud-Africain Ndyebo Lamani, après avoir écopé d'un troisième avertissement au golden score.

Son compatriote Nabil Sinacer, après un tour exempt, a échoué en huitième de finale contre l'expérimenté Indien Kapil Parmar, vice-champion paralympique en titre. Repêché, Sinacer s'est incliné dès son premier combat face à l'Argentin Eduardo Gauto (7e du tournoi).

Quant à Abdelkader Bouamer, champion paralympique en titre, il a déclaré forfait avant son premier combat face au Brésilien Elielton De Oliveira, qu'il avait pourtant battu en quart de finale des derniers Jeux paralympiques.

"Tout allait bien. L'athlète, comme ses compatriotes, s'est entraîné sur place, il ne présentait ni blessure ni malaise. Mais avant le jour J, il ne se sentait pas bien, il s'est évanoui et transféré à l'hôpital pour des examens approfondis, qui n'ont rien révélé d'anormal. Bien qu'il ait partiellement récupéré, il s'est déclaré inapte à participer", a expliqué le chef de mission de la délégation algérienne.

A noter que le Grand Prix d'Al-Gizeh constitue la troisième compétition internationale de l'année 2025 à laquelle ont participé les para-judokas algériens, après la Coupe du monde de Tbilissi (Géorgie, mars) - marquée par les bronzes d'Ishak Ouldkouider et Youcef Radjai - et celle d'Astana (Kazakhstan, mai), où Abdelkader Bouamer a décroché l'argent et Ouldkouider une autre médaille de bronze.