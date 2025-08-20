Afrique: Karaté / Ranking féminin - L'Algérienne Cylia Ouikène se hisse au 5e rang mondial

19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

La Karatéka algérienne Cylia Ouikène s'est hissée à la cinquième place au Ranking Mondial de la spécialité Kumité, dans la catégorie des moins 50 kg, suivant la dernière publication de la Fédération internationale de la discipline (WKF).

"Un Top 5 mondial amplement mérité" souligne la Fédération algérienne de karaté (FAK), qui "reflète le sérieux, la diligence, et la détermination de cette athlète" à aller toujours plus loin.

"Le bon classement obtenu par Ouikène sur le plan mondial constitue en grande fierté pour le karaté algérien, et une motivation pour continuer à travailler" a ajouté l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur ses réseaux sociaux.

Native de Fréha, dans la wilaya de Tizi-Ouzou et encadrée par la coach Dyhia Chikhi, Ouikène compte à son actif plusieurs titres nationaux, continentaux et internationaux. Sa dernière performance en date a été une honorable quatrième place aux Jeux Mondiaux de 2025 à Chengdu, disputés au début du mois d'août courant en Chine.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.