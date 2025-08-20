Afrique: Karaté / Ranking féminin - L'Algérienne Cylia Ouikène se hisse au 5e rang mondial

La Karatéka algérienne Cylia Ouikène s'est hissée à la cinquième place au Ranking Mondial de la spécialité Kumité, dans la catégorie des moins 50 kg, suivant la dernière publication de la Fédération internationale de la discipline (WKF).

"Un Top 5 mondial amplement mérité" souligne la Fédération algérienne de karaté (FAK), qui "reflète le sérieux, la diligence, et la détermination de cette athlète" à aller toujours plus loin.

"Le bon classement obtenu par Ouikène sur le plan mondial constitue en grande fierté pour le karaté algérien, et une motivation pour continuer à travailler" a ajouté l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur ses réseaux sociaux.

Native de Fréha, dans la wilaya de Tizi-Ouzou et encadrée par la coach Dyhia Chikhi, Ouikène compte à son actif plusieurs titres nationaux, continentaux et internationaux. Sa dernière performance en date a été une honorable quatrième place aux Jeux Mondiaux de 2025 à Chengdu, disputés au début du mois d'août courant en Chine.