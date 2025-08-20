Algérie: Batna - Le site archéologique Timgad a attiré plus de 50.000 visiteurs depuis début 2025

BATNA — Le site de la ville archéologique de Timgad (Thamugadi), distant de 35 km de la ville de Batna, a reçu "depuis le début de l'année 2025 à ce jour" plus de 50.000 visiteurs (nationaux et étrangers), a-t-on appris mardi auprès du directeur du musée et du site de Timgad et des sites de Zana, Toba et Medghassen, Chafik Bougherara.

Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a souligné que le site de Timgad a reçu durant cette période plus de visiteurs, y compris étrangers, que durant toute l'année 2024 pendant laquelle 40.000 visiteurs dont 3.000 étrangers y ont été accueillis.

Des efforts intenses ont été faits durant ces dernières années pour valoriser les trésors de cette cité archéologique et en faire une destination touristique par excellence pour les touristes aussi bien nationaux qu'étrangers, selon la même source.

Au début du mois de juillet, le site a été consolidé par trois espaces récréatifs pour les visiteurs, notamment les familles durant les périodes d'après-midi et les soirées à la grande satisfaction des visiteurs particulièrement ceux venant des localités et régions voisines, a souligné M. Bougherara.

En avril 2023, une application électronique "Atlas Go" a été lancée servant aux visiteurs de guide touristique virtuel en plusieurs langues téléchargeable via le code remis sur le ticket d'accès au site, selon le même responsable qui a ajouté que l'application fournit des explications détaillées sur le site et son musée des mosaïques.

Selon la même source, une opération a été inscrite pour la réhabilitation du site archéologique de Timgad en plus du lancement attendu dans les prochains jours de l'installation d'éclairage sur l'ensemble des parties de la cité antique conformément à une étude réalisée par un bureau spécialisée et financée par le Fonds national du patrimoine culturel du ministère de la Culture et des Arts.

Le site archéologique de Timgad qui remonte à la période romaine, a été classé en 1982 patrimoine universel.

Il s'étend sur une superficie de 83 hectares et renferme un musée de mosaïques dont certaines pièces sont considérées rares.