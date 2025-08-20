Cameroun: Des enlèvement attribués à Boko Haram à Zigagué dans l'Extrême-Nord

20 Août 2025
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Au Cameroun, un bus de 18 places a été attaqué par des hommes armés, jeudi 14 août 2025 à Zigagué sur la route Kousseri-Maroua dans la région de l'Extrême-Nord du pays. Un passager a été tué et d'autres enlevés par les assaillants qui demandent des rançons aux familles en échange de leur libération.

À ce jour, une dizaine de passagers, dont cinq membres d'une même famille, sont toujours aux mains des assaillants ; l'une de ces personnes enlevées, âgé de 19 ans, aurait été assassiné selon sa mère. Le chauffeur du bus, son assistant et deux femmes et leurs enfants ont été relâchés après avoir manifestement payé la rançon exigée par leurs bourreaux.

Cette attaque est attribuée à des hommes armés présentés comme des membres de la secte Boko Haram qui sévit dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad depuis 2014.

Aucune revendication n'a été faite jusqu'à présent. Pas de réaction non plus de la part du gouvernement camerounais. Un silence dénoncé par l'opposition et la société civile camerounaise qui appellent les autorités à s'exprimer sur cette énième attaque. Ces enlèvements viennent rappeler que malgré son affaiblissement ces dernières années, la secte Boko Haram reste active dans cette région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.