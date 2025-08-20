Cameroun: Des enlèvement attribués à Boko Haram à Zigagué dans l'Extrême-Nord

Au Cameroun, un bus de 18 places a été attaqué par des hommes armés, jeudi 14 août 2025 à Zigagué sur la route Kousseri-Maroua dans la région de l'Extrême-Nord du pays. Un passager a été tué et d'autres enlevés par les assaillants qui demandent des rançons aux familles en échange de leur libération.

À ce jour, une dizaine de passagers, dont cinq membres d'une même famille, sont toujours aux mains des assaillants ; l'une de ces personnes enlevées, âgé de 19 ans, aurait été assassiné selon sa mère. Le chauffeur du bus, son assistant et deux femmes et leurs enfants ont été relâchés après avoir manifestement payé la rançon exigée par leurs bourreaux.

Cette attaque est attribuée à des hommes armés présentés comme des membres de la secte Boko Haram qui sévit dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad depuis 2014.

Aucune revendication n'a été faite jusqu'à présent. Pas de réaction non plus de la part du gouvernement camerounais. Un silence dénoncé par l'opposition et la société civile camerounaise qui appellent les autorités à s'exprimer sur cette énième attaque. Ces enlèvements viennent rappeler que malgré son affaiblissement ces dernières années, la secte Boko Haram reste active dans cette région de l'Extrême-Nord du Cameroun.