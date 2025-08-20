Algérie: Le ministère de la Jeunesse prépare le lancement du 1er Camp national des jeunes sevrés de la drogue

19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Jeunesse prépare le 1er Camp national des jeunes sevrés de la drogue, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat visant à accompagner cette catégorie et à assurer son insertion au sein de la société, indique, mardi, un communiqué de ce ministère.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat visant à accompagner les jeunes sevrés de la drogue et à assurer leur insertion dans la société, en application des instructions du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, des cadres du ministère de la Jeunesse ont effectué, mardi, une visite d'inspection au Centre international de la jeunesse à Sidi Fredj et au Camp des jeunes à Zeralda, qui sont actuellement à l'étude comme sites potentiels pour accueillir le 1er Camp national des jeunes sevrés de la drogue", précise la même source.

Par ailleurs, des représentants du ministère de la Santé, de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont pris part à cette visite, dans le cadre de la coordination conjointe visant à "offrir à ces jeunes un environnement favorable à même de contribuer à renforcer leur confiance en eux-mêmes pour aller vers un avenir meilleur", selon le communiqué.

