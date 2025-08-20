Algérie: Le rôle central du congrès de la Soummam dans l'organisation de la Révolution souligné

AIN DEFLA — Des participants à une rencontre consacrée à la Journée nationale du moudjahid, organisée, mardi à Miliana, wilaya d'Ain Defla, ont mis en exergue le rôle central du congrès de la Soummam dans l'organisation et la structuration de la Révolution aux plans politique et militaire.

Les intervenants à cette rencontre organisée par le Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader de Miliana, à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du congrès de la Soummam, ont souligné que cette étape historique a contribué à la structuration et à l'organisation de l'action politique et militaire de la Guerre de libération.

M.Beghalem Boukadoum, membre de la Fondation de la Mémoire de la wilaya historique IV, a rappelé, à ce propos, que le congrès de la Soummam, tenu le 20 août 1956 à Ifri Ouzellaguen (Bejaïa), "a tracé la voie vers l'organisation et la structuration de la Guerre de libération".

"Outre l'organisation et la structuration, les décisions issues du congrès de la Soummam ont également permis l'internationalisation de la guerre de libération nationale", a estimé, pour sa part, l'ex- directeur du Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader, Abbas Kebir Benyoucef.

Il a rappelé à ce titre le rôle de ces décisions, "prises collectivement par les Chefs de la Révolution, dans la poursuite de la lutte armée et de l'action politique jusqu'à la restitution de la souveraineté nationale".

Le Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader a, également, commémoré le 65e anniversaire de la mort en martyr de l'enfant de Miliana, Chahid Mustapha Ferroukhi, le 17 août 1960, alors qu'il se rendait en Chine en sa qualité d'ambassadeur du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), à la suite du crash d'un avion à Kiev (Ukraine).

La fille du Chahid , Zoulikha Ferroukhi, a rappelé à l'occasion le parcours militant de Mustapha Ferroukhi, depuis son engagement dans le mouvement national jusqu'à son adhésion au Front de libération nationale (FLN), en mettant en lumière son action diplomatique au service de la Révolution.

Par ailleurs, la directrice du Musée de la manufacture d'armes de l'Emir Abdelkader et des sites archéologiques de la ville de Miliana, Fatma-Zohra Ghobrini, a souligné l'inscription de cette rencontre, organisée encoordination avec la direction des moudjahidine et ayants droit et l'Organisation nationale des moudjahidine de la région de Miliana, au titre des efforts "de préservation de notre mémoire historique et culturelle".

Pour cet été 2025, le musée a, aussi, programmé plusieurs ateliers pédagogiques, dont des ateliers de dessin et de coloriage, ainsi que des jeux éducatifs destinés aux enfants, en coordination avec l'association " Forssane El Amir" (Les cavaliers de l'Emir), a-t-elle ajouté.