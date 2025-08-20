Bénin: Le pays en deuil à l'annonce de la mort de l'ex-footballeur international Razak Omotoyossi

Le football béninois est en deuil après la disparition de l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de son équipe nationale. Razak Omotoyossi s'est éteint au Nigeria à l'âge de 39 ans.

Dans un communiqué, le FC Metz présente ses condoléances à la famille et aux proches de Razak Omotoyossi. Metz est l'un des nombreux clubs qui ont jalonné la carrière de l'attaquant né au Nigeria, ayant évolué en Moldavie, en Suède, en Arabie saoudite, en Turquie, au Maroc, en Égypte, au Ghana et finalement au Bénin.

Le maillot du Bénin, Razak Omotoyossi l'a porté une quarantaine de fois, en l'espace de douze ans. Le temps de jouer deux CAN 2008 et 2010 et surtout de devenir l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection avec Stéphane Sessègnon et Steve Mounié.

« Merci pour les émotions procurées et ta folie », écrit Yoann Djidonou, un coéquipier de sélection qui n'oublie pas de rappeler ses deux surnoms légendaires : « le Taureau de Pobè » en raison de son physique impressionnant, et « Omogoal » pour ses talents exceptionnels de buteur. Puissant, rapide, il jouait en attaque aux côtés de Mouritala Ogounbiyi. Ce dernier a confirmé à RFI la mort de son ancien coéquipier à seulement 39 ans.

Un « illustre serviteur du football béninois »

« Quelle tristesse », s'émeut l'ex-Lensois et ancien capitaine des Écureuils, Jean-Marc Adjovi-Boco. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, beaucoup décrivent unanimement « un bon coéquipier », un « ami » et un « illustre serviteur du football béninois ». Les témoignages se concluent invariablement par des messages de soutien et d'amitié adressés à sa famille endeuillée. « Repose en paix mon compagnon d'attaque, ma légende », signe Mickaël Poté comme une épitaphe.

Légende du football béninois, il n'en traversait pas moins de grandes difficultés financières, au point qu'il avait récemment appelé à l'aide sur les réseaux sociaux. C'est au Nigeria où il était retourné vivre qu'il est finalement décédé.