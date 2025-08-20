Sénégal: Le FMI en visite de travail suite aux questions soulevées autour de la «dette cachée»

Le FMI est en visite de travail au Sénégal du 19 au 27 août dans un contexte financier tendu. Une mission technique continuera les discussions entamées avec les autorités sénégalaises. Faire le point sur les mesures engagées pour assainir les finances, et évoquer un nouveau programme d'aides.

Le FMI assure rester pleinement engagé aux côtés du Sénégal. L'institution explique que la mission en cours, du 19 au 27 août, doit permettre de vérifier les mesures prises pour répondre aux inquiétudes liées à la fiabilité des données budgétaires, et de préparer la présentation du dossier de « mauvaise déclaration » devant son conseil d'administration.

Selon le ministère des Finances, les discussions porteront aussi sur l'exécution budgétaire de 2025, la préparation de la Loi de Finances initiale 2026 et les réformes économiques envisagées.

Une étape importante, alors que le programme d'aide avait été suspendu en septembre 2024. Les autorités avaient alors révélé que la dette publique, estimée jusque-là à environ 74 % du PIB, atteignait en réalité près de 100 %, conséquence de plusieurs années de sous-déclaration et de déficits masqués.

En mars, une première mission avait examiné le rapport d'audit, mais le FMI attendait encore des mesures correctrices. Depuis, un plan de redressement a été présenté fin juillet par le Premier ministre, misant sur des financements endogènes. Reste à savoir s'il suffira à ouvrir la voie à un nouveau programme d'aide.