Tunisie: 418 nouveaux bus arrivent bientôt

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2025-2026, le ministre des Transports, Rachid Amri, a annoncé lundi 18 août 2025 la prochaine réception de 418 nouveaux bus. Cette livraison vise à renforcer le parc actuel et à améliorer les conditions de transport des élèves, étudiants et stagiaires à travers le pays.

Lors de deux séances de travail successives avec les directeurs généraux des entreprises nationales et régionales de transport, puis avec les directeurs régionaux, le ministre a évalué la préparation du parc et étudié les mesures pratiques pour garantir un service de transport fluide, régulier et adapté aux besoins. Il a insisté sur la nécessité d'une gestion optimale du parc existant et sur une répartition rigoureuse, en particulier pour affecter la majorité des nouveaux bus aux régions.

Rachid Amri a souligné l'importance d'une coordination étroite avec les autorités locales pour identifier précisément les besoins en transport scolaire et universitaire, équilibrer l'offre et la demande, et adapter les horaires scolaires et universitaires à la programmation des trajets afin d'assurer une mobilité efficace.

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur la préservation du service public de transport, appelant à une lutte renforcée contre les actes de vandalisme, au renforcement des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière et à la promotion de cette culture chez les citoyens et les agents du secteur. Il a également demandé un état des lieux des points noirs sur les routes, afin de mettre en place des mesures visant à réduire les risques d'accidents et garantir un transport sûr aux élèves et étudiants.