Tunisie: Alerte circulation - La route vers Djerba au bord de l'asphyxie

Le trafic routier s'est considérablement intensifié sur la route régionale n°117, connue sous le nom de route Romaine, reliant l'île de Djerba à la ville de Zarzis, suite à la suspension du service des bacs.

Le personnel navigant des bacs observe une grève de trois jours, du 17 au 19 août, pour revendiquer de meilleures conditions de travail et la rénovation des ferries, a indiqué Lazhar Jouili, secrétaire général du syndicat de base des bacs.

La route Romaine constitue, en l'absence des bacs, l'unique accès routier vers l'île de Djerba. Cette situation a provoqué une forte densité du trafic, avec un risque accru d'encombrements et de perturbations.

Les usagers sont ainsi appelés à la vigilance, d'autant plus que des travaux de dédoublement de la voie sont actuellement en cours sur ce tronçon, ce qui pourrait aggraver les ralentissements.