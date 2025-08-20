Tunisie: Kairouan - L'unité Les Aghlabites de chirurgie se dote d'un service d'imagerie médicale moderne

Le service d'imagerie médicale de l'unité Les Aghlabites de chirurgie, relevant de l'hôpital universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan, est désormais opérationnel. Ce nouveau service a été mis en place à la suite de la réhabilitation d'un ancien bâtiment et de son équipement avec du matériel médical de pointe, pour un coût global avoisinant 4 millions de dinars tunisiens (travaux et équipements), selon les déclarations du directeur régional de la santé, Maamer El Hajji.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, El Hajji a souligné que ce projet représente « un acquis majeur pour la région », car il permettra de désengorger le service d'imagerie médicale principal de l'hôpital Ibn El Jazzar, d'améliorer la qualité des prestations médicales, et de réduire la charge sur les équipes soignantes ainsi que sur les patients.

De son côté, Dr Abderrahmane Daadoucha, chef du service d'imagerie médicale de l'unité Les Aghlabites de chirurgie, a précisé que cette infrastructure « offre un service intégré », permettant aux patients de réaliser sur place leurs examens d'imagerie, sans devoir se rendre à l'hôpital universitaire pour ensuite revenir passer d'autres examens ou subir une intervention.

Il a rappelé que le service d'imagerie de l'hôpital Ibn El Jazzar assure quotidiennement plus de 50 scanners et environ 30 échographies, en grande partie pour des cas provenant des urgences. « L'ouverture du nouveau service permettra de réduire ce flux, tout en améliorant la qualité et la rapidité des soins », a-t-il ajouté.

Le nouveau service est doté d'un scanner de dernière génération et d'un appareil d'échographie, pour une valeur estimée à 3,5 millions de dinars.

À noter que cette mise en service fait suite à la décision du ministère de la Santé, datée du 14 octobre 2022, qui a officiellement transformé l'ancien service de radiologie de l'unité Les Aghlabites en service d'imagerie médicale complet.