Tunisie: Hausse des transferts des Tunisiens à l'étranger - Un potentiel financier à saisir pour le pays

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les transferts d'argent des Tunisiens résidant à l'étranger connaissent une nette augmentation, contribuant significativement à l'économie nationale en devises étrangères. Helmi Tlili, directeur général de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), a souligné mardi l'importance d'orienter une part de ces fonds vers l'investissement afin d'en optimiser les retombées économiques, lors d'une conférence régionale organisée à Bizerte.

"Ces transferts constituent une source importante de devises, mais il est essentiel qu'ils ne soient pas uniquement utilisés pour la consommation", a insisté Tlili, précisant que l'investissement de ces fonds peut permettre un développement durable et un meilleur impact économique.

La conférence, qui réunissait les Tunisiens originaires et résidant dans le gouvernorat de Bizerte, portait sur les spécificités de cette région attractive pour l'investissement, les moyens de le dynamiser, ainsi que les avantages accordés par l'État à la diaspora tunisienne.

Dans ce cadre, un conseil ministériel tenu le 6 mai dernier a adopté plusieurs mesures, notamment des réductions tarifaires sur les billets d'avion pour les résidents à l'étranger, visant à faciliter le rapprochement des expatriés avec leurs familles et à renforcer la dimension sociale de l'État envers tous les Tunisiens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Helmi Tlili a ajouté que les ministères concernés, en coordination avec l'OTE, continueront à mettre en oeuvre ces mesures dans les prochains mois afin d'accompagner la communauté tunisienne de l'étranger.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.