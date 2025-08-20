Tunisie: Hausse des transferts des Tunisiens à l'étranger - Un potentiel financier à saisir pour le pays

Les transferts d'argent des Tunisiens résidant à l'étranger connaissent une nette augmentation, contribuant significativement à l'économie nationale en devises étrangères. Helmi Tlili, directeur général de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), a souligné mardi l'importance d'orienter une part de ces fonds vers l'investissement afin d'en optimiser les retombées économiques, lors d'une conférence régionale organisée à Bizerte.

"Ces transferts constituent une source importante de devises, mais il est essentiel qu'ils ne soient pas uniquement utilisés pour la consommation", a insisté Tlili, précisant que l'investissement de ces fonds peut permettre un développement durable et un meilleur impact économique.

La conférence, qui réunissait les Tunisiens originaires et résidant dans le gouvernorat de Bizerte, portait sur les spécificités de cette région attractive pour l'investissement, les moyens de le dynamiser, ainsi que les avantages accordés par l'État à la diaspora tunisienne.

Dans ce cadre, un conseil ministériel tenu le 6 mai dernier a adopté plusieurs mesures, notamment des réductions tarifaires sur les billets d'avion pour les résidents à l'étranger, visant à faciliter le rapprochement des expatriés avec leurs familles et à renforcer la dimension sociale de l'État envers tous les Tunisiens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Helmi Tlili a ajouté que les ministères concernés, en coordination avec l'OTE, continueront à mettre en oeuvre ces mesures dans les prochains mois afin d'accompagner la communauté tunisienne de l'étranger.