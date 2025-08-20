Tunisie: Entretiens tuniso-jordaniens sur le renforcement du partenariat et la cause palestinienne

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie et la Jordanie ont réaffirmé, mardi à Tunis, leur soutien constant à la cause palestinienne et examiné les prochaines échéances bilatérales entre les deux pays, lors d'une rencontre entre le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, et l'ambassadeur de Jordanie à Tunis, Abdallah Abou Romman.

Au cours de cette rencontre, Ben Ayed a salué « les excellentes relations » tuniso-jordaniennes ainsi que « la diversité des domaines de coopération » entre les deux pays.

Il a souligné l'importance d'une « bonne préparation des prochaines échéances bilatérales », dans le but de « renforcer la coopération et consolider davantage le partenariat » au service des intérêts des deux peuples frères.

Les deux interlocuteurs se sont entretenus également sur l'évolution de la situation dans la région, notamment la poursuite du génocide mené par l'entité occupante contre la bande de Gaza. Ils ont mis l'accent sur leurs efforts communs pour « faire face aux plans sionistes visant à déraciner le peuple palestinien de sa terre », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.