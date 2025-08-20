Tunisie: Production journalière de pétrole en repli à 27 000 barils/jour

La production nationale de pétrole brut a atteint 629 kilotonnes (kt) à fin juin 2025, enregistrant une baisse de 9 % par rapport à la même période de 2024, selon le rapport de conjoncture énergétique publié par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs pétroliers, notamment Nawara (-54 %), Ashtart (-19 %), El Hajeb/Guebiba (-19 %), Barka (-79 %), Gherib (-21 %), Halk el Manzel (-13 %), Sidi Marzoug (-4 %), Hasdrubal (-9 %) et Adam (-7 %).

En revanche, d'autres gisements ont enregistré une amélioration, à l'instar d'Ezzaouia (+83 %), Gremda/El Ain (+179 %), D.S.T (+69 %), M.L.D (+12 %) et Bir Ben Tartar (+17 %). La production journalière moyenne est ainsi passée de 29,6 mille barils par jour à fin juin 2024 à 27 mille barils/jour à fin juin 2025.

Légère hausse de la demande des produits pétroliers

Sur la même période, la demande nationale en produits pétroliers a progressé de 1 %, pour atteindre 2248 kilotonnes équivalent pétrole (ktep). L'Observatoire note une hausse de 2 % pour l'essence et de 3 % pour le jet d'aviation et le coke de pétrole, tandis que la demande en gasoil est restée quasiment stable.

La structure de consommation n'a pas connu de changements notables, sauf pour le fuel dont la part est passée de 4 % à 3 %, et pour le GPL qui est passé de 17 % à 18 %.

La consommation de carburants routiers, représentant 63 % de la consommation totale, a enregistré une légère hausse de 1 %. Celle du GPL a augmenté de 8 %, tandis que celle du coke de pétrole, utilisé exclusivement par les cimenteries et substituable par le gaz naturel et le fuel lourd, a progressé de 3 %. Enfin, la consommation de jet d'aviation a également enregistré une hausse de 3 % à fin juin 2025 par rapport à l'année précédente.