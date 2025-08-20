Tunisie: Renforcement de la coopération tuniso-canadienne avec le nouvel ambassadeur

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, au siège du département, Alexandre Kofi Alain Joseph Bilodeau qui lui a remis une copie de ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur du Canada en Tunisie.

Le ministre a indiqué que son département est prêt à collaborer avec le nouvel ambassadeur pour faliciter sa mission.

Il a également réitéré la volonté de la Tunisie de consolider les relations historiques entre les deux pays et de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines d'intérêt commun, notamment ceux des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle, des sciences et technologies, et du tourisme, sans oublier les domaines scientifiques et académiques qui constituent le « pilier de la coopération tuniso-canadienne ».

De son côté, l'ambassadeur Bilodeau a réaffirmé l'engagement du Canada à poursuivre et à élargir la coopération économique, commerciale, technique et scientifique, en capitalisant sur les programmes fructueux déjà menés conjointement.

