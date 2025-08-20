Tunisie: Sud-ouest - Un chantier titanesque contre la soif

Dans les terres assoiffées du sud-ouest tunisien, où l'eau se fait rare et précieuse, un projet colossal de 274 millions de dinars se dresse comme une réponse attendue depuis des années. Entre forages, réservoirs et stations de dessalement, c'est une véritable bataille contre le stress hydrique qui s'engage, avec l'espoir de transformer durablement le quotidien des habitants.

Dans les étendues arides du sud-ouest tunisien, où chaque goutte compte et où le stress hydrique n'est plus une menace mais une réalité quotidienne, un vaste chantier se met en place. Objectif : offrir aux habitants une eau potable de meilleure qualité et réduire la pression sur des ressources naturelles déjà à bout de souffle.

Ce projet national, qui s'étend sur les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid et Médenine, bénéficie d'une enveloppe colossale de 274 millions de dinars. À Kébili, 36 millions de dinars ont été investis dans des travaux déjà achevés à 100 %.

Résultat : forage de nouveaux puits, installation de 26 km de canalisations, construction de deux stations de pompage et mise en place de réservoirs de 500 m³ et 250 m³ pour sécuriser l'approvisionnement. Le tournant décisif aura lieu en septembre prochain avec l'entrée en service d'une station de dessalement, promesse d'une eau plus saine et d'un approvisionnement régulier, même au coeur des périodes de sécheresse.

À Tozeur et dans d'autres zones, les travaux avancent, suspendus parfois à la finalisation des cahiers des charges pour les futures unités de dessalement. Mais partout, un même espoir anime les habitants : celui de voir disparaître les coupures itératives et de tourner la page des longues attentes devant les citernes d'eau.