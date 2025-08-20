Tunisie: Des projets majeurs tuniso-japonais en cours pour booster l'économie du pays

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

Nacef Belkhiria, président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise (CCITJ), a affirmé que le Japon représente un partenaire stratégique majeur pour la Tunisie, tant sur le plan économique que sur celui du développement. Il a salué l'engagement de la Tunisie à renforcer ses relations bilatérales, en particulier avec le secteur privé.

Lors d'une interview accordée à la radio nationale, le mardi 19 août 2025, à l'occasion de la participation de la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zanzari, à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, Belkhiria a souligné que la Tunisie constitue une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique pour une coopération trilatérale tuniso-africaine-japonaise. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources, notamment logistiques, pour faciliter ce partenariat.

Belkhiria a rappelé les projets phares réalisés depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, notamment dans les secteurs des infrastructures et de la santé. Il a cité un nouveau projet industriel dans le gouvernorat de Jendouba, dans le secteur automobile, qui devrait créer environ 3 000 emplois. Par ailleurs, un projet de production de tests médicaux est également en cours.

Il a par ailleurs indiqué que plusieurs autres projets sont actuellement en phase de réalisation, notamment une station de dessalement des eaux à Sousse, ainsi que deux centrales photovoltaïques dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kairouan.

