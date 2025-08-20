Tunisie: Le pays et la Méditerranée à l'honneur pour l'A4IP 2025 - L'innovation au service de l'agriculture durable

La plateforme « Accelerate for Impact Platform » (A4IP) organise son édition 2025 le 15 octobre à Rome, réunissant chercheurs, entrepreneurs et décideurs pour explorer les nouvelles tendances de l'agriculture durable, de la génomique à l'intelligence artificielle appliquée au secteur agroalimentaire.

La Tunisie et l'ensemble du bassin méditerranéen auront les yeux tournés vers l'édition 2025 de l'A4IP, qui se tiendra le 15 octobre au siège de l'Alliance Bioversity International et « Ciat » à Rome. Ce rendez-vous stratégique, placé sous le thème « Innovating Agri-Food Research & Development Models for a Changing Landscape », ambitionne de faire converger innovation scientifique, technologies de pointe et pratiques agricoles durables.

L'événement réunira des leaders du monde académique, industriel et entrepreneurial, ainsi que des représentants gouvernementaux, pour débattre des enjeux majeurs de la transformation agroalimentaire. Les participants auront l'occasion d'assister à des présentations de startup innovantes, des études de cas concrets et des sessions de réseautage, afin de favoriser des collaborations capables de transformer les découvertes scientifiques en solutions pratiques pour les exploitations agricoles et les communautés locales.

Rôle des technologies numériques et de l'entrepreneuriat

Parmi les axes de réflexion figurent l'agriculture régénérative, la génomique appliquée aux cultures, la traçabilité grâce à l'intelligence artificielle et les modèles de collaboration ouverts pour accélérer l'innovation. Les organisateurs mettent particulièrement l'accent sur le rôle des technologies numériques et de l'entrepreneuriat pour répondre aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Cette édition s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes, notamment l'atelier de consultation organisé en mai 2025 en Tunisie, qui avait souligné l'importance d'un écosystème d'innovation intégré, reliant chercheurs, investisseurs et décideurs politiques.

Les acteurs tunisiens sont donc invités à participer activement pour contribuer à façonner un avenir agroalimentaire durable et inclusif, tout en renforçant le rayonnement international du pays dans le domaine de l'agri-tech et de l'innovation scientifique.