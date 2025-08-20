Tunisie: LAFF2026 - Hommage et mémoire

Candidatures ouvertes et un hommage à la mémoire de Youssef Chahine, après celui consacré à Khemaies Khayati en 2025.

Le Festival du film africain de Louxor (Laff, Egypte) a annoncé l'ouverture des candidatures pour sa 15e édition, qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2026. Les réalisateurs africains ainsi que les cinéastes de la diaspora sont invités à soumettre leurs œuvres jusqu'au 25 novembre 2025 via le site officiel du festival. Les films présentés devront impérativement avoir été produits en 2025 et n'avoir jamais été projetés en Egypte.

Le festival propose quatre compétitions principales : les longs métrages de plus de 60 minutes (fiction, documentaire et animation), les courts métrages réservés exclusivement aux cinéastes africains, les films de la diaspora destinés aux réalisateurs africains établis hors du continent (portant un regard international sur l'Afrique), ainsi qu'une compétition dédiée aux jeunes talents des gouvernorats de Louxor et de Qena d'Egypte.

Après un hommage réservé lors de la 14e édition en 2025 à la mémoire du journaliste et critique de cinéma tunisien Khemais Khayati, la 15e édition rendra un hommage à la mémoire du grand cinéaste égyptien feu Youssef Chahine, placé sous le thème «Youssef Chahine... une histoire égyptienne», à l'occasion du centenaire de sa naissance.

Pour rappel, la 14e édition avait distingué le court-métrage tunisien «Loading» d'Anis Lassoued, qui a remporté le deuxième prix du meilleur court-métrage et récompensé Amal Mannai par le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans «Asfour Jenna» de Mourad Ben Cheikh, sélectionné en compétition officielle des longs métrages de cette édition. Le Festival international du film africain de Louxor (Laff) vise à promouvoir le cinéma africain, à créer des passerelles entre réalisateurs du continent et de la diaspora et à faire de Louxor un carrefour cinématographique et culturel de premier plan.