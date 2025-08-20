Tunisie: LAFF2026 - Hommage et mémoire

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

Candidatures ouvertes et un hommage à la mémoire de Youssef Chahine, après celui consacré à Khemaies Khayati en 2025.

Le Festival du film africain de Louxor (Laff, Egypte) a annoncé l'ouverture des candidatures pour sa 15e édition, qui se tiendra du 30 mars au 5 avril 2026. Les réalisateurs africains ainsi que les cinéastes de la diaspora sont invités à soumettre leurs œuvres jusqu'au 25 novembre 2025 via le site officiel du festival. Les films présentés devront impérativement avoir été produits en 2025 et n'avoir jamais été projetés en Egypte.

Le festival propose quatre compétitions principales : les longs métrages de plus de 60 minutes (fiction, documentaire et animation), les courts métrages réservés exclusivement aux cinéastes africains, les films de la diaspora destinés aux réalisateurs africains établis hors du continent (portant un regard international sur l'Afrique), ainsi qu'une compétition dédiée aux jeunes talents des gouvernorats de Louxor et de Qena d'Egypte.

Après un hommage réservé lors de la 14e édition en 2025 à la mémoire du journaliste et critique de cinéma tunisien Khemais Khayati, la 15e édition rendra un hommage à la mémoire du grand cinéaste égyptien feu Youssef Chahine, placé sous le thème «Youssef Chahine... une histoire égyptienne», à l'occasion du centenaire de sa naissance.

Pour rappel, la 14e édition avait distingué le court-métrage tunisien «Loading» d'Anis Lassoued, qui a remporté le deuxième prix du meilleur court-métrage et récompensé Amal Mannai par le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans «Asfour Jenna» de Mourad Ben Cheikh, sélectionné en compétition officielle des longs métrages de cette édition. Le Festival international du film africain de Louxor (Laff) vise à promouvoir le cinéma africain, à créer des passerelles entre réalisateurs du continent et de la diaspora et à faire de Louxor un carrefour cinématographique et culturel de premier plan.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.