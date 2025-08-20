Tunisie: L'ESZ coleader du championnat - Sur les chapeaux de roues

Entrée en matière tonitruante de l'ESZ qui s'affiche comme prétendant sérieux aux premiers rôles comme la saison passée.

Deux matches, deux victoires et la tête du classement avec le CA. Pour l'Espérance Sportive de Zarzis, c'est une entame de saison au-delà de toutes les espérances. Certes, au vu de l'excellente performance des Sang et Or de Zarzis, on ne peut pas parler de surprise mais, au regard des nombreux départs enregistrés et des arrivants pas très expérimentés durant l'intersaison, ce démarrage sur les chapeaux de roues n'était pas, avant le coup d'envoi du championnat, chose acquise.

Ni secret, ni recette miracle

Les deux succès arrachés au CSS (2-1 ) et à la JSO ( 1- 0) montrent bien que la stabilité au niveau du staff technique porte ses fruits. L'effectif peut changer, les joueurs à la disposition peuvent avoir un profil différent mais tant que l'entraîneur et chef de staff est gardé, il n'y a aucun souci à se faire. L'ESZ sauvegarde son nouveau statut d'équipe de podium après avoir été longtemps une équipe qui a pour modeste objectif le maintien.

Il est impossible de nier l'incontestable empreinte du coach Anis Boujelbène dans ces deux premières victoires. Fidèle à un système de jeu dont il est un grand adepte (le 3-5-2 flexible et facilement convertible en 5- 4 - 1 en phase de repli défensif), Anis Boujelbène l'impose à ses joueurs plutôt que de changer de dispositif pour l'adapter aux qualités techniques des nouveaux piliers de l'équipe.

La discipline dans le jeu, avec rigueur intense en phase défensive et avec transition rapide dans le dos d'un adversaire emporté vers l'avant et en net déséquilibre, est la pierre angulaire de ce football redoutable par son réalisme et son efficacité. Tout le monde défend et tout le monde participe aux actions offensives, c'est la marque de fabrique. Le but de la victoire contre la JSO en est le grand témoignage. C'est l'arrière central Firas Ghouma qui s'est trouvé au bon endroit pour un assist parfait et une passe en or à Noêmen Rahmani.

Prendre l'avantage à la marque, c'est toujours l'objectif premier de la stratégie de jeu de l'entraîneur Anis Boujelbène. Une fois cet objectif atteint, c'est le deuxième plan qui est mis en exécution. Une toile d'araignée est tissée dans la zone de vérité, devant les buts de Seifeddine Charfi.

Revenir au score sans s'exposer au danger d'être piégé sur contres devient un exercice des plus ardus pour tout adversaire quelles que soient la richesse et la variété de son potentiel offensif. Surtout avec dans les parages un fer de lance constamment aux aguets, Noemen Rahmani, auteur des trois buts marqués par l'ESZ dans ces deux premiers matches. En attendant le duel au sommet ce vendredi face au coleader.