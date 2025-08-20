Tunisie: Le ST espère enchainer à l'épreuve de l'ASS - Viser la passe de deux

Au Stade, l'ambition et la mentalité sont actuellement la clé.

Après une mise à l'épreuve précoce au Mustapha Ben Jannet où il s'en est plutôt bien sorti, le Stade Tunisien a signé sa première victoire de l'exercice en cours à la réception de la JSK. Un succès à l'impact psychologique certain, même si les Bardolais n'ont pas totalement imposé leurs principes de jeu. Sur leur lancée à présent, les Stadistes se déplaceront après demain au Cap-Bon pour y croiser l'AS Soliman, un Onze qui accuse déjà un gros retard à l'allumage et qui doit gagner pour ne pas douter davantage.

Au Stade, aujourd'hui, après les premiers points victorieux récoltés, l'important est d'avoir retrouvé de l'enthousiasme, de toujours jouer en équipe, de ne pas renoncer quand le Onze à Khatoui balbutie sont football. Avec un groupe repensé et rafraichi, le Stade peut tenir la route cette saison, comme il s'y est appliqué lors de l'exercice écoulé, quel que soit le rôle-clé des partants dans le dispositif d'équipe.

La victoire face à la JSK est donc tombée à pic, et au-delà des trois points tombés dans la besace, le Stade a surtout adopté un état d'esprit qui permet de gagner du terrain au fil du match.

Principes de jeu portés vers l'avant

Présentement, à l'approche du déplacement au Cap-Bon, les réservistes de la rencontre face à la JS Kairouanaise et d'autres doublures qui n'avaient pas été retenus pour ce match ont disputé un test face au CS Msaken (0-0), histoire de se désengourdir et de rester compétitif. Volet recrues à présent, après les deux jeunes Nigérians, le défenseur Ismael Adissa et l'attaquant Godswill Emmanuel, le Stade a récemment enrôlé le pivot tchadien Mahamat Thiam, 23 ans d'âge.

Et avec ce renfort, Khatoui espère accentuer davantage le quadrillage au milieu, là où Rayan Smaali et Yussuf Touré ont quelque peu pâti du départ de Mugisha Bonheur. Toujours à l'entrejeu, jusque-là, l'on attend toujours la montée en gamme d'Elyes Jelassi à la manoeuvre alors qu'Amath Ndaw semble lui aussi faire du surplace depuis quelque temps, encore loin de ses standards de la saison passée.

Plus bas, en défense par contre, même s'il n'est pas un adepte d'une certaine alternance, à raison d'ailleurs, Khatoui peut compter sur ses deux cadres de l'axe, Sahraoui et Arous, mais aussi sur Sghaier et Jelassi qui peuvent parer à tout impondérable. Par contre si à droite, Wael Ouerghemi mais aussi Hedi Khalfa sont là, sur le flanc gauche, il ne disposerait pas de doublure jusque-là.