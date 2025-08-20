Tunisie: La ministre de l'Industrie reçoit le directeur du bureau de la BEI à l'occasion de la fin de sa mission - Le renforcement de la coopération bilatérale et le secteur minier à l'ordre du jour

19 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Chiboub a salué les progrès réalisés dans les secteurs des énergies renouvelables, l'amélioration du réseau électrique national, ainsi que la réalisation du projet d'interconnexion électrique Elmed entre la Tunisie et l'Italie. Pour sa part, Jean-Luc Revereault, directeur du bureau de la BEI, a réaffirmé la volonté de la banque de soutenir davantage le partenariat bilatéral avec la Tunisie afin d'inclure le secteur minier, et ce, en vue de réaliser les objectifs communs.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Fatima Thabet Chiboub, a reçu, hier au siège du département, le directeur du bureau de la Banque Européenne d'investissement en Tunisie, Jean-Luc Revereault, à l'occasion de la fin de sa mission, et ce en présence du secrétaire d'Etat chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchène.

D'après un communiqué du département, la réunion, à laquelle ont participé le président-directeur général de la Steg, Faycal Trifa, et un certain nombre de hauts cadres du ministère, a été l'occasion de passer en revue les aspects de la coopération entre le ministère et la banque.

Cette coopération a contribué à soutenir plusieurs projets dans les secteurs industriel et énergétique, dont notamment les domaines de la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'amélioration du réseau électrique national, ainsi que la réalisation du projet d'interconnexion électrique Elmed entre la Tunisie et l'Italie.

Chiboub a exprimé son appréciation des importantes contributions apportées par Jean-Luc Revereault au cours de son mandat en Tunisie, tout en soulignant la détermination du ministère à renforcer la coopération avec la BEI et tous les partenaires internationaux au service des objectifs nationaux et des secteurs sous tutelle du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

Pour sa part, Jean-Luc Revereault a réaffirmé la volonté de la Banque européenne d'investissement de soutenir davantage le partenariat bilatéral avec la Tunisie afin d'inclure le secteur minier, et ce, en vue de réaliser les objectifs communs. Revereault n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour le soutien et les facilités fournis par les autorités tunisiennes dans ce domaine de coopération.

