Tunisie: Gabès - Mareth - Relance de certains projets bloqués - Reprise du projet de protection de la ville contre les inondations

Le projet porte essentiellement sur la réalisation d'un canal en béton bitumineux, d'un mur en pierres et de deux ouvrages de ralentissement des eaux dans l'oued Mareth. Le gouverneur de Gabès a donné, aussi, le coup d'envoi de la réalisation de l'expansion de la maison des jeunes pour une enveloppe de 400 mille dinars.

Les travaux de protection de la ville de Mareth (gouvernorat de Gabès) contre les risques d'inondation ont repris, après une interruption de cinq ans, pour un projet, qui porte essentiellement sur la finalisation de l'aménagement de l'oued traversant la ville. Une enveloppe de près de 200 mille dinars a été allouée à ce projet.

Les travaux dudit projet avaient démarré en juillet 2018 et prévoyaient trois composantes principales, à savoir l'aménagement des oueds El Ajdel sur 1.400 mètres linéaires, et Essaki sur 800 mètres linéaires, ainsi que la réalisation d'un canal en béton bitumineux, d'un mur en pierres et de deux ouvrages de ralentissement des eaux dans l'oued Mareth.

Dans ce cadre, le gouverneur de Gabès, Radhouane Necibi, a effectué, hier, lundi, une visite à la délégation de Mareth, où il a suivi la reprise des travaux d'aménagement de l'oued Mareth.

Les travaux, à la charge de la direction des ressources hydriques urbaines, devront durer deux mois, d'après un communiqué de la page officielle du gouvernorat de Gabès.

Par ailleurs et lors de cette visite, le gouverneur de Gabès a donné le coup d'envoi de la réalisation de l'expansion de la maison des jeunes de Mareth, pour une enveloppe de 400 mille dinars. Les travaux de ce projet, qui avait été bloqué depuis 2019, s'étaleront sur une durée de huit mois.