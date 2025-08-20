Tunisie: Plus de 738 000 touristes algériens ont franchi les postes frontaliers de Jendouba en 2025

Le gouvernorat de Jendouba a enregistré une forte affluence touristique algérienne cette année, avec 738 652 visiteurs entre le 1er janvier et le 18 août 2025, soit une augmentation de 13,35 % par rapport à la même période en 2024 (651 000 visiteurs), a annoncé Issa Marouani, commissaire régional au tourisme des délégations de Tabarka et Aïn Drahem.

Le 15 août, jour record, 9 864 touristes algériens ont franchi les postes frontaliers, suivi de 7 812 visiteurs le 16 août, 7 780 le 17 août, et 7 972 le 18 août. La période du 1er au 18 août a totalisé 136 557 passages, en hausse de 15,52 % par rapport aux 118 000 visiteurs enregistrés sur la même période l'an passé.

Cette croissance significative témoigne d'une reprise notable de l'activité touristique terrestre dans la région, avec des retombées positives sur le secteur touristique, l'économie locale, le transport touristique et les industries artisanales, selon Marouani.

Par ailleurs, Jendouba s'impose désormais comme une capitale du sport national et international. Plusieurs équipes sportives arabes prestigieuses, ainsi que des clubs tunisiens de renom, ont choisi les villes de Tabarka, Aïn Drahem et Hammam Bourguiba pour y préparer la nouvelle saison sportive.