Gabon: Haut-Ogooué - Plus de 2.700 emplois en perspectives avec l'exploitation du gisement de fer de Baniaka.

Le développement économique du Haut-Ogooué franchit une étape décisive avec l'exploitation imminente du gisement de fer de Baniaka, dont les réserves sont évaluées à près de 2 milliards de tonnes de minerai de haute teneur. Un projet stratégique qui s'annonce porteur d'avenir pour les populations locales, et particulièrement pour la jeunesse du département.

Selon les projections, cette initiative devrait générer plus de 700 emplois directs et près de 2.000 emplois indirects, soit au total plus de 2.700 opportunités professionnelles. Une dynamique qui, selon les observateurs, pourrait contribuer à réduire significativement le taux de chômage estimé à près de 88 % dans la province et particulièrement le 2e Arrondissement de Franceville.

Dans ce contexte, Emmanuel Obakamba Ombana, Députerritorialiste et fils du 2e Arrondissement de Franceville, n'a pas manqué de souligner que cette avancée :

« Notre ambition est que chaque grande initiative économique dans le Haut-Ogooué, et singulièrement dans le 2e Arrondissement de Franceville, devienne un levier concret pour l'emploi local, l'innovation et la prospérité partagée. Nous devons veiller à ce que les jeunes et les familles de nos quartiers soient les premiers bénéficiaires de ces opportunités. »

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, l'enjeu est clair : transformer la richesse minière en richesse humaine et sociale, en orientant les retombées économiques vers la formation, l'entrepreneuriat local et l'amélioration des conditions de vie des habitants.

« Le gisement de Baniaka ne doit pas seulement être une affaire d'exportation de minerai, il doit être avant tout une affaire de développement pour le Haut-Ogooué et pour la jeunesse du 2e Arrondissement », a-t-il souligné.

À travers cette vision, le Députerritorialiste du 2e Arrondissement réaffirme sa volonté de dépasser les clivages politiques, ethniques ou familiaux, afin de bâtir une union citoyenne tournée vers le progrès et la prospérité collective.

Ce projet minier, par son ampleur et ses perspectives, pourrait bien devenir l'un des leviers majeurs de diversification économique du Gabon, en plaçant la province du Haut-Ogooué au coeur de la transformation industrielle et sociale du pays.