Gabon: RSE - Programme Beyond - Setrag s'aligne sur la politique de l'État pour soutenir l'emploi et l'autonomisation des communautés

La Setrag poursuit en 2025 la mise en oeuvre du programme "Beyond - Création d'emploi", initié en 2023, qui vise à renforcer l'autonomisation des populations riveraines de la voie ferrée par la création et le soutien d'emplois à travers les Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE)

Ce programme structurant s'inscrit pleinement dans la droite ligne des orientations stratégiques de l'État gabonais, notamment en matière de diversification économique, de lutte contre la pauvreté, de réduction des inégalités et d'appui à l'entrepreneuriat local. Il répond ainsi aux préoccupations des pouvoirs publics, en apportant une réponse concrète et durable aux enjeux sociaux des territoires.

« Nous nous engageons à appuyer les efforts du gouvernement en soutenant les dynamiques locales de création d'emplois et en renforçant les capacités des communautés », affirme un représentant de la Setrag.

Un impact mesurable au coeur des territoires

Depuis son lancement, le programme a déjà permis de former 128 personnes en 2023 et 118 en 2024, dans les localités de Ndjolé, Booué, Lopé, Lastourville et Franceville, avec un bilan encourageant de 132 emplois soutenus. Pour l'année 2025, l'objectif reste inchangé avec 80 nouveaux bénéficiaires ciblés.

« Cette formation nous a donné les moyens de développer nos projets et de mieux vivre de nos activités », témoigne une bénéficiaire formée à Franceville.

Un dispositif structuré en trois étapes clés

Le programme "Beyond-Création d'emploi" repose sur trois phases essentielles :

· La formation à l'entrepreneuriat et à la gestion des AGR,

· Le financement des projets viables,

· L'accompagnement post-financement, garantissant la durabilité des activités soutenues.

Il s'adresse principalement aux associations et coopératives dont les projets sont en sommeil ou en phase de développement, issues des communautés riveraines à la voie ferrée exploitée par la Setrag.

Un partenariat technique au service des bénéficiaires

Pour garantir l'efficacité et la pérennité du programme, la Setrag a fait appel à Continuum Leadership, un prestataire technique spécialisé dans la formation entrepreneuriale et l'encadrement des AGR. Ce dernier est également en charge du suivi opérationnel des projets dans le cadre d'un contrat de partenariat couvrant la période 2025-2026.

Les nouvelles localités bénéficiaires en 2025 sont Oyan, Ntoum. Celles de Ndjolé et Franceville sont également concernées par ce projet. Une phase de recensement des candidats précède les formations, afin de cibler les projets porteurs avec un réel potentiel de développement.

À ce jour, 22 personnes ont déjà été formées à Ntoum. La prochaine étape interviendra fin août, avec le lancement de la formation dans la localité d'Oyan.

Phase d'accompagnement : renforcer les capacités sur le long terme

Le programme prévoit, après les sessions de formation, un accompagnement progressif vers l'accès au financement, en partenariat avec des structures de microfinance. Les anciens bénéficiaires des cohortes 2023-2024, issus de Booué, Ndjolé, Lopé, Lastourville et Franceville, seront prioritairement accompagnés pour assurer la consolidation de leurs projets.

Cet accompagnement post-financement vise à assister les porteurs d'AGR dans la gestion de leurs activités et à renforcer la viabilité économique des initiatives locales.

Un programme en synergie avec la vision nationale

En soutenant les communautés rurales et périurbaines dans le développement d'activités durables, le programme "Beyond-Création d'emploi" illustre la volonté de Setrag de s'aligner sur les priorités nationales en matière de développement inclusif.

« Ce programme est un exemple concret de l'appui du secteur privé aux politiques publiques en faveur de l'inclusion socio-économique des populations », commente une autorité locale.

En investissant dans la formation, l'autonomie économique et la création d'opportunités, la Setrag confirme son rôle de partenaire actif du développement du Gabon, tout en contribuant à l'essor des territoires qui longent son réseau ferroviaire.