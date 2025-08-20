Gabon: 100 millions fcfa pour la construction de la brigade de l'environnement du Moyen-Ogooué

Le mardi 19 août 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Monsieur Mays Mouissi, a procédé à la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec l'opérateur pétrolier Maurel & Prom Gabon SA, représenté par son Directeur Général, Monsieur Issempedjeno Ngaka.

De cent millions de FCFA, cet accord traduit une volonté forte de consolider la coopération entre l'administration publique et le secteur privé, afin de renforcer la gouvernance environnementale et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.

Ce partenariat prévoit notamment :

· La construction et l'équipement d'une brigade de l'environnement dans la province du Moyen-Ogooué à Lambaréné ;

· La mise en place d'un programme d'immersion professionnelle destiné à former 05 agents du Ministère de l'Environnement ou jeunes gabonais, afin de renforcer leurs compétences techniques.

La signature de ce protocole d'accord illustre l'importance des partenariats public-privé dans la mise en oeuvre de solutions concrètes au service de la préservation de l'environnement. Elle marque également une étape décisive vers une meilleure implication des opérateurs économiques dans la protection des écosystèmes et en faveur du développement durable.