Ile Maurice: Une vision de vie régénérative

Situé à MontagneBlanche, le projet Otarkia Eco Village incarne une vision innovante de développement durable et de vie en harmonie avec la nature. S'étendant sur une superficie de 123 000 m², principalement sur la colline centrale du domaine, cette initiative s'inscrit dans une démarche de régénération écologique, sociale et économique. Avec des plans d'aménagement entièrement approuvés et un budget soigneusement évalué par un expert en quantification des coûts, Otarkia Eco Village se positionne comme un exemple de l'écotourisme et de la construction durable.

Conception intégrée, mode de vie responsable

Au coeur du projet, l'écovillage comprendra dix bungalows conçus selon des principes écologiques, mêlant esthétique, efficacité énergétique et respect de l'environnement. Les visiteurs et résidents pourront profiter d'un restaurant bio, de salles de séminaire et de formation, ainsi que d'espaces dédiés au bien-être comme le yoga, la méditation, les massages, le sauna et un marché pour soutenir l'économie locale. Ces infrastructures visent à favoriser un mode de vie équilibré, centré sur la reconnexion à la nature et le développement personnel.

L'agriculture biologique, déjà partiellement opérationnelle, joue un rôle clé dans cette démarche. Elle fournit à la communauté des produits finis bio, soutenant à la fois la consommation locale et la vente au détail. Cette ferme organique constitue un pilier de la résilience alimentaire du projet, illustrant une approche holistique de l'écologie, qui va bien au-delà de la simple construction.

Seuls six terrains exclusifs sont mis en vente dans le cadre de cette initiative. Chacun de ces lots offre une vue spectaculaire sur un paysage naturellement riche, ainsi qu'une proximité immédiate avec l'éco-village et la ferme biologique. Ces parcelles permettent à leurs propriétaires de bâtir une maison écologique, d'investir dans une agriculture régénérative ou simplement de vivre en harmonie avec la nature, tout en participant activement à un avenir durable.

Ce contexte offre une opportunité unique pour les investisseurs désireux de s'impliquer dans un projet à forte valeur écologique et sociale. Otarkia Eco Village, stratégiquement situé à proximité des infrastructures majeures de l'île, propose une croissance à long terme dans un cadre respectueux de l'environnement. La gestion professionnelle de toutes les opérations comme construction, agriculture, hôtellerie et garantit une implication passive pour les investisseurs, tout en assurant la pérennité et la valorisation du développement.

Malgré une conception initiale axée sur une approche agro-écologique, le terrain reste idéal pour une culture biologique complémentaire, comme des arbres fruitiers ou un potager, renforçant ainsi sa valeur en termes de mode de vie et de durabilité. Il s'agit d'une occasion rare d'acquérir un grand terrain résidentiel avec une inscription commerciale, alliant une valorisation à long terme du patrimoine foncier et un mode de vie respectueux de l'environnement.

Un projet centré sur l'humain et la planète

Plus qu'un simple projet immobilier, Otarkia Eco Village se veut un écosystème dynamique dédié au développement durable, à la résilience alimentaire locale, à l'échange de connaissances et à la reconnexion avec la nature. En investissant dans ce projet, les participants contribuent à la création d'emplois, à l'autonomisation communautaire et à la promotion du tourisme vert.

Les avantages exclusifs pour les actionnaires renforcent cette démarche. En plus des retours financiers potentiels, ils bénéficient d'un accès privilégié à la production de la ferme biologique, de cinq nuits gratuites par an dans l'éco-lodge, d'un accès prioritaire à tous les événements organisés par Otarkia, ainsi qu'aux zones de bien-être et de détente naturelles.

Une gestion clé en main, pour une croissance durable

Dès l'investissement, l'ensemble du domaine est géré par une équipe expérimentée, assurant la construction, l'entretien et le développement continu des infrastructures. La centralisation des opérations permet aux propriétaires de profiter pleinement de leur investissement sans souci opérationnel, tout en participant à un projet tourné vers l'avenir.

Le coeur stratégique du projet, Lot 5b, constitue un hub essentiel pour l'accès et la logistique. Avec un parking central, un accès direct à un pont piétonnier et une serre écologique dédiée à la nurserie, cette zone assure une circulation fluide et favorise la biodiversité, tout en étant un point d'accueil pour visiteurs et résidents.

Une vision portée par une leader locale

Aurélie Millien, directrice générale d'Otarkia Eco Village, incarne cette vision. Elle a acquis une expérience internationale dans la gestion du tourisme, de l'événementiel, de l'éducation et de l'immobilier de luxe. Son ambition est de conjuguer son expertise globale à la richesse naturelle de Maurice pour bâtir un avenir écologique, innovant et inclusif.

Elle souhaite créer un modèle de développement qui allie écologie, économie circulaire et communauté, en utilisant des technologies innovantes pour fournir une alimentation saine, sans produits chimiques, à la population locale et aux visiteurs. Son engagement est de faire d'Otarkia un symbole de durabilité, de résilience et de prospérité partagée.

Une opportunité à saisir

Avec un nombre limité de terrains disponibles, Otarkia Eco Village invite les investisseurs et futurs propriétaires à rejoindre cette aventure. Que ce soit pour bâtir un habitat écologique, soutenir une agriculture régénérative ou simplement vivre dans un cadre naturel exceptionnel, ce projet incarne une nouvelle façon de penser la relation entre l'homme et la planète. Otarkia Eco Village est bien plus qu'un projet immobilier : c'est une initiative visionnaire pour un avenir durable à Maurice, où la nature, la technologie et la communauté s'unissent pour créer un modèle de vie régénératif et inspirant.