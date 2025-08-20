Ile Maurice: Board de la MASA - Les artistes appelés à voter le 24 août

La Mauritius Society of Authors (MASA) tiendra ses élections le dimanche 24 août. Les membres de la société sont convoqués pour élire quatre représentants au conseil d'administration, lors d'un scrutin supervisé par le bureau du commissaire électoral, à Port-Louis.

De 10 heures à 13 heures, les artistes inscrits devront se prononcer dans trois catégories : Music Author, Composer and Performer (deux sièges), Literary Author (un siège) et Other Works (un siège).

La catégorie la plus disputée sera sans doute celle des auteurs, compositeurs et interprètes, avec sept candidats en lice dont Steve Augustin, Jeff Steeve Bonne, Roland Joseph Fatime, Poornimah Fokeerah, Bernard Moonsamy, Désiré Saramandif et Louis Jimmy Tan Hoo, alias Jimmy Gassel. Deux seulement décrocheront un siège, ce qui annonce un vote serré.

Dans la catégorie auteurs littéraires, l'affiche se résume à un duel entre Indurani Chatoo et Louis Joyce Veerasamy. Pour la catégorie autres arts, quatre candidats briguent le suffrage, Jonathan Bécherel, Roshan Boolkah, alias Master Krazy, Toussaint Ninchley Matombé, alias Ras Ninin et Rajen Kandasamy, alias Manuel. À noter que dans deux autres catégories, le suspense est déjà tombé : faute d'adversaires, Gunesshun Hurry, alias Rattan, et Darmalingum Mootien, alias Darma, sont élus d'office dans la section Audiovisual/Theatrical. De son côté, Stephan Rezannah sera le représentant unique de la catégorie Publisher.

Mode d'emploi du scrutin

Chaque électeur devra choisir quatre candidats au total : deux dans la musique, un en littérature et un dans les autres oeuvres. Ces élections décideront en partie de l'orientation de la MASA, appelée à défendre les droits d'auteur et les intérêts des créateurs mauriciens dans un paysage culturel en pleine mutation.