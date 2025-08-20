Ethiopie: Inauguration de la première unité de soins oculaires pédiatriques du pays

19 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont apprécié l'approbation du tout premier traitement antipaludique spécifiquement formulé pour les nourrissons.

Le Centre ophtalmologique pédiatrique récemment inauguré à l'hôpital spécialisé Alert Comprehensive est réputé pour privilégier le traitement des maladies oculaires facilement traitables.

La ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, présent à la cérémonie d'inauguration, a déclaré qu'il s'agit d'une institution porteuse d'espoir pour l'avenir, au-delà du traitement de la cécité et des maladies oculaires chez les enfants.

La ministre a déclaré que la protection de la santé des enfants constitue le fondement de la génération de demain ajoutant que ce centre jouerait un rôle majeur dans le traitement des maladies oculaires facilement traitables chez les enfants.

La ministre a ajouté qu'il contribuerait grandement à l'évolution des soins oculaires pédiatriques en Éthiopie.

Dr Shimelis Gezahegn, directeur de l'hôpital spécialisé Alert Comprehensive, a déclaré que l'hôpital serait un espoir pour l'avenir en fournissant des soins oculaires pédiatriques de qualité.

