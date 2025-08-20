Ethiopie: Le Vice-Premier ministre Temesgen affirme que le pays est sur le point de finaliser des projets majeurs qui marqueront un tournant dans le développement du pays

19 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'engage à mener à bien des projets historiques qui renforceront l'unité et feront progresser la nation, a dévoilé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le vice-Premier ministre a inauguré aujourd'hui l'autoroute Mieso Dire Dawa, longue de 144 km, une nouvelle étape dans le processus de renaissance de l'Éthiopie.

Temesgen a indiqué sur les réseaux sociaux que cette route de 144 km reflète notre vision et notre détermination à développer les infrastructures et à garantir la prospérité.

L'autoroute est un symbole vivant de coexistence et de progrès commun, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a ajouté : « Elle reliera les états d'Oromia et de Somali à Dire Dawa, favorisant ainsi les interactions économiques et sociales entre nos populations. Elle constituera une artère vitale du corridor économique oriental et permettra de réduire les coûts et de gagner du temps entre le port et le centre du pays, tout en ouvrant les portes des marchés nationaux et internationaux.»

Il a souligné que cette route créerait de nouvelles opportunités pour les produits éthiopiens et renforcerait notre rôle dans le libre-échange continental.

« Nous apporterons un soutien constant et un suivi rigoureux pour garantir le succès du projet, tout en responsabilisant tous les partenaires afin qu'ils le réalisent avec rigueur, rapidité et qualité », a-t-il souligné.

Financée à hauteur de 62,6 milliards de birrs auprès de la Banque mondiale, l'autoroute devrait être achevée d'ici quatre ans, a-t-on appris.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.