Ethiopie: Le Vice-Premier ministre Temesgen affirme que le pays est sur le point de finaliser des projets majeurs qui marqueront un tournant dans le développement du pays

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'engage à mener à bien des projets historiques qui renforceront l'unité et feront progresser la nation, a dévoilé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le vice-Premier ministre a inauguré aujourd'hui l'autoroute Mieso Dire Dawa, longue de 144 km, une nouvelle étape dans le processus de renaissance de l'Éthiopie.

Temesgen a indiqué sur les réseaux sociaux que cette route de 144 km reflète notre vision et notre détermination à développer les infrastructures et à garantir la prospérité.

L'autoroute est un symbole vivant de coexistence et de progrès commun, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a ajouté : « Elle reliera les états d'Oromia et de Somali à Dire Dawa, favorisant ainsi les interactions économiques et sociales entre nos populations. Elle constituera une artère vitale du corridor économique oriental et permettra de réduire les coûts et de gagner du temps entre le port et le centre du pays, tout en ouvrant les portes des marchés nationaux et internationaux.»

Il a souligné que cette route créerait de nouvelles opportunités pour les produits éthiopiens et renforcerait notre rôle dans le libre-échange continental.

« Nous apporterons un soutien constant et un suivi rigoureux pour garantir le succès du projet, tout en responsabilisant tous les partenaires afin qu'ils le réalisent avec rigueur, rapidité et qualité », a-t-il souligné.

Financée à hauteur de 62,6 milliards de birrs auprès de la Banque mondiale, l'autoroute devrait être achevée d'ici quatre ans, a-t-on appris.