Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur/Concours d'architecture et d'urbanisme - 160 candidats affrontent le test psychotechnique

Pour cette édition 2025, ce sont 120 candidats qui pourront intégrer l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Bondoukou. En effet, sur 1 696 candidats enregistrés pour la filière architecture et 870 candidats pour l'urbanisme, ce sont 160 qui ont été retenus pour les deux filières. Ce, à l'issue de la première étape qui est l'analyse des dossiers sur la base des moyennes obtenues au Bac session 2025. Soit 80 candidats par filière.

L'information a été donnée par le président de l'Université de Bondoukou, Prof. Djakalia Ouattara, ce 19 août, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Cocody, lors du lancement du test d'entrée. « Ce sont ces 160 candidats qui sont convoqués pour le test psychotechnique, à l'issue duquel 60 seront retenus par filière pour intégrer la licence 1 à l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui l'université de Bondoukou développe des filières innovantes, nous voulons nous assurer qu'au-delà des capacités intellectuelles des postulants à travers les notes du baccalauréat, ils savent réellement ce qu'ils recherchent, nous voulons savoir leur motivation pour le choix des ces filières. Nous voulons avoir affaire à des étudiants responsables en termes de profil pour également détecter les prérequis que chacun d'entre eux a dans les différentes filières », a expliqué le président de l'Université de Bondoukou.

Rappelant que les résultats de ce test seront disponibles à partir de 19 h ce même mardi. Ce, après les évaluations des jurys. Ensuite, le grand jury se réunira au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, pour les résultats définitifs. Lesquels seront publiés sur le site du ministère et de celui de l'université de Bondoukou.

Prof. Djakalia Ouattara a par ailleurs informé que les jurys sont composés d'architectes, d'urbanistes, de psychologues, de sociologues et d'enseignants d'université de Mathématique, de géométrie. S'agissant de la rentrée universitaire, elle est prévue, selon lui, pour le 15 septembre. Mais avant, à partir du 1er septembre, les étudiants viendront préparer cette rentrée à travers les formalités d'inscription.

« A partir du 8 septembre, nous allons démarrer les révisons et les cours de renforcement. Quant aux anciens étudiants, ils commencent les cours le 8 septembre », a-t-il confié. Il a félicité les apprenants qui, selon lui, ont du mérite en ce sens qu'ils sont tous des bacheliers scientifiques qui ont eu la mention bien. Mieux, ils sont les meilleurs à avoir été sélectionnés pour cette phase finale du concours.