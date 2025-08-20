Cote d'Ivoire: HACA - Les premiers résultats de la mesure d'audience des médias audiovisuels disponibles

Désormais, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) met à disposition des acteurs du secteur, des annonceurs et des institutions publiques, la mesure d'audience nationale des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire. Les premiers résultats ont été rendus publics, ce mardi 19 août 2025.

Cette étude de référence a été réalisée par l'opérateur Kantar, sur les périodes du 6 au 30 mai 2025 et du 17 juin au 8 juillet 2025, auprès d'échantillons respectifs de 4 565 et 4 616 individus âgés de 15 ans et plus, dans six grandes villes du pays (Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Korhogo et San Pedro). Selon les données recueillies, les habitants consacrent en moyenne près de 7 heures par jour (6h57 en mai, 6h58 en juin) aux médias audiovisuels, télévision, radio et digital confondus.

La télévision demeure le média le plus consommé, avec un taux de pénétration quotidien de 71,4 % en mai et 71 % en juin. Chaque téléspectateur regarde en moyenne 3 à 4 chaînes par jour, pour une durée d'écoute d'environ 4h27. Le pic d'audience est observé à 20 heures, avec environ 2,17 millions de téléspectateurs en juin. La consommation se fait majoritairement à domicile (95 %) et, dans une moindre mesure, dans les lieux publics (21 %).

La radio enregistre une audience quotidienne de 24,5 % en mai et 24,3 % en juin, avec des pics notables le lundi et le vendredi (jusqu'à 28 %). Son public est davantage masculin (29,7 % en juin) et plus âgé (36,2 % des 50 ans et plus). L'écoute est concentrée le matin, avec un pic à 6h00-6h30, représentant environ 400 000 auditeurs. Elle reste un média de proximité, consommé principalement à domicile (67 %) et dans les transports (39 %).

L'accès quotidien à Internet atteint 76,8 % en mai et 77 % en juin, porté par les jeunes, les actifs et les étudiants. Les usages dominants sont le téléchargement et le partage de vidéos (20 à 25 %) ainsi que les fichiers audio (19 %). L'accès se fait surtout à domicile (32 % en mai, 30 % en juin).

Ces résultats mettent en évidence la complémentarité stratégique la télévision, pilier de la couverture de masse et du prime time, le digital, incontournable dans les usages quotidiens des jeunes et des actifs et la radio, média efficace de proximité et de mobilité, particulièrement en heures de pointe.

La Haca souligne que cette mesure nationale s'appuie sur une méthodologie rigoureuse, conforme aux standards internationaux. Elle vise à garantir la transparence, l'innovation et la professionnalisation du marché audiovisuel ivoirien.