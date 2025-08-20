ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que la célébration de la Journée nationale du moudjahid était l'occasion de se remémorer les sacrifices du peuple algérien, de renouveler le serment aux chouhada et aux moudjahidine et de réitérer la fidélité au message éternel de Novembre, dans une Algérie majestueuse et forte, soucieuse de l'indépendance de sa décision et de sa souveraineté.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), le président de la République a souligné que "la célébration de la Journée du moudjahid est l'occasion de se remémorer le 70e anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois, cette étape marquante de la lutte où l'Armée de libération se distingua par sa bravoure, révélant la capacité des vaillants moudjahidine à infliger à l'armée coloniale des pertes lourdes et cuisantes, ainsi que leur détermination inflexible à anéantir ses forces puissamment armées, en imposant à l'ennemi le lieu et l'heure de la confrontation militaire, ce qui a eu pour effet de propager l'écho de la Révolution du 1er Novembre 1954, dont les épisodes sanglants étaient désormais connus par le monde entier et dont les victoires militaires sur le terrain et les réalisations politiques dans les tribunes et les fora internationaux retentissaient aux quatre coins du monde".

"En cette Journée du moudjahid, le peuple algérien commémore également le 69e anniversaire du Congrès de la Soummam, tenu le 20 août 1956. Une étape du parcours de lutte lors de laquelle les dirigeants de la Révolution ont décidé de se réunir à Ifri-Ouzellaguen afin de doter la Révolution des mécanismes de coordination et des structures et cadres organisationnels lui permettant d'atteindre ses objectifs tels que définis dans la Déclaration du 1er Novembre. Des objectifs que le vaillant peuple algérien a fait siens, en y adhérant pleinement", a ajouté le président de la République.

"C'est également l'occasion pour nous de renouveler notre serment aux chouhada et aux moudjahidine et de réitérer notre fidélité au message éternel de Novembre, dans une Algérie bâtie par la volonté des patriotes attachés à la préservation du legs, une Algérie majestueuse et forte, soucieuse de l'indépendance de sa décision et de sa souveraineté et qui avance vers les objectifs de développement durable, qui en font un pays en plein essor porteur de bien-être et de prospérité", a poursuivi le président de la République.