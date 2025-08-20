Algérie: Epopée du 20-août, une source d'inspiration pour l'édification de l'Algérie nouvelle

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé que l'épopée du 20-Août n'est pas seulement un souvenir historique, mais un héritage national qui inspire les générations montantes à poursuivre l'édification des institutions de l'Etat et à consolider la place de l'Algérie sur les plans régional et international.

Dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'Offensive du Nord- Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), M. Boughali a affirmé que "cette date historique représente un tournant décisif dans le parcours de la glorieuse Révolution de libération, à la faveur des valeurs de sacrifice, d'unité et de cohésion nationale qu'elle incarne".

Il a rappelé à cette occasion "les sacrifices des valeureux chouhada qui ont abreuvé de leur sang pur la terre d'Algérie", réitérant son engagement "à demeurer fidèle à leur message, au service d'une Algérie libre, souveraine et forte, avançant avec détermination sur la voie du développement et du renforcement de sa souveraineté".

Il a souligné que "l'épopée du 20 août n'est pas seulement un souvenir historique, mais un héritage national qui inspire les générations montantes à poursuivre l'édification des institutions de l'Etat et à consolider la place de l'Algérie sur les plans régional et international".

Le président de l'APN a renouvelé, à cette occasion, "son hommage et sa déférence aux martyrs", soulignant que "le peuple algérien restera toujours fidèle à leur message éternel".