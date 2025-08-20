Algérie: Chute d'un bus dans Oued El Harrach - Quatre individus placés en détention provisoire

ALGER — Le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda, Rostom Mansouri, a annoncé, mardi, le placement en détention provisoire de quatre (4) individus soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire de la chute d'un bus dans Oued El Harrach.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du tribunal, le procureur de la République a précisé que des mandats de dépôt ont été ordonnés contre le chauffeur du bus, le receveur, le propriétaire du bus et le contrôleur technique qui a délivré les documents techniques autorisant l'exploitation du véhicule.

Le procureur a indiqué que l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire, assurant que la justice engagera des poursuites contre toute personne dont la responsabilité dans ces faits sera établie.