Algérie: Guerre de libération - La zone 8 de la wilaya V historique a joué un rôle prépondérant dans l'organisation de la lutte armée

BECHAR — La zone 8 de la wilaya V historique, créée à l'issue du congrès de la Soummam (20 août 1956), a joué un rôle prépondérant dans l'organisation et l'impulsion d'une nouvelle dynamique à la lutte armée et le renforcement des unités de l'Armée de libération nationale (ALN) dans le sud-ouest du pays.

"Le congrès de la Soummam, un évènement historique durant la Révolution, a permis, à travers ses résolutions, la mise en place de structures politiques et militaires de la Zone huit, dont le commandement a été confié au martyr Colonel Lotfi en 1957 (grade de capitaine à cette époque), ce qui a été un acte déterminant dans le renforcement des structures du Front de libération nationale (FLN) et des unités de l'ALN à travers les trois régions de cette zone", a indiqué l'enseignant et chercheur en histoire, Dr Laihar Mohamed, de l'université Tahri Mohamed de Bechar.

Parmi ces régions, la première a été mise en place à l'issue du congrès de la Soummam et ayant regroupé les wilayas actuelles de Bechar, Adrar, Timimoun, Beni-Abbes et Tindouf, et était commandée par le Chahid lieutenant de l'ALN, Dahmani Slimane, connu sous le nom révolutionnaire de "Si Chaïb" et son adjoint le défunt moudjahid Belaïd Ahmed dit "Si Ferhat", selon la même source.

Cette réorganisation dans le sud-ouest du pays, à la suite du congrès de la Soummam, ajoute Dr Laihar, a été marquée par l'intensification des batailles et des opérations militaires menées par les moudjahidine contre l'armée coloniale française, dont les batailles de Djebel Hamdane,Djebel Grouz, El Mnabha et Djebel Bechar. Celle-ci a eu lieu le 27 mars 1960, où tombèrent au champ d'honneur, les armes à la main, le Colonel Lotfi, son adjoint le Commandant Ferradj et les djounoud Zaoui Cheikh et Brik Ahmed.

La grande bataille du grand Erg occidental menée par l'ALN contre les forces de l'occupation coloniale française, sous la supervision de la wilaya V historique, fut un des évènements marquants de cette première région, a-t-il rappelé, ajoutant que cette bataille qui s'est déroulée du 15 octobre au 22 décembre 1957, et dans laquelle sont tombés en martyrs 79 moudjahidine, a été décisive dans la poursuite de la lutte armée dans la région et a démontré l'échec de la tentative de la France coloniale de séparer le Sud des autres régions du pays.

La réorganisation de la zone huit et sa première région, suite au congrès de la Soummam, a permis une meilleure coordination politique et militaire des structures locales avec les instances nationales dirigeantes de la Révolution du 1er novembre 1954, en plus de la création de nouvelles structures à travers toute la région du Sud-ouest du pays, unifiées sous le commandement de la zone 8 de la wilaya V historique.