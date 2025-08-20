Afrique: Haltérophilie/Championnat d'Afrique - L'Algérie totalise 22 médailles dont six en or

ACCRA — La sélection algérienne d'haltérophilie a totalisé 22 médailles (6 or, 9 argent et 7 en bronze), après deux journées de compétition aux Championnats d'Afrique (cadets et juniors) qui se poursuivent à Accra au Ghana (15-22 août), a indiqué la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).

Lors des compétitions de la 2e journée, disputée mardi, le cadet Mohamed Islam Touiri (71kg) a remporté six médailles (2 or et 1 argent chez les cadets, et 2 bronze en juniors. Son compatriote Chaabi Koussai s'est offert trois or chez les 60kg, de la catégorie des cadets.

Pour sa part, la junior Ahlam Ressani (63kg) a ajouté deux médailles de bronze au total de l'Algérie après deux journées de compétition.

Lors de la première journée de ce rendez-vous africain, trois haltérophiles algériens, entrés en compétition, ont réussi à monter sur le podium et à établir de nouveaux records personnels.

La seule médaille d'or de la journée a été l'oeuvre de Moussa Haroun (56 kg) à l'épaulé-jeté (juniors), en plus de deux médailles d'argent à l'arraché et au total.

De son côté, Ines Driss (58 kg) a décroché six médailles d'argent, trois dans la catégorie cadette et trois chez les juniors.

Quant aux trois médailles de bronze, elles ont été remportées par Saadi Bouchra (48 kg) dans la catégorie des juniors filles.

"Ce bon début de compétition témoigne de la volonté et la détermination de l'équipe nationale à représenter l'Algérie de la meilleure façon possible et à honorer le drapeau national lors de cet important événement continental", a indiqué la Fédération algérienne.

Sous la conduite des entraîneurs nationaux, Fouad Bouzenada et Abdelbassat Khelfellah, la sélection algérienne est représentée par huit athlètes dont trois filles.

Il s'agit d'Ahlam Ressani (63 kg), Bouchra Saadi (48 kg) et Ines Driss (58 kg) chez les filles, et Haroun Moussa (56 kg), Souhil Khaled Oukseni (79 kg), Djabri Ayoub (88 kg),Touiri Mohamed-Islam (71 kg) et Koussai Chaabi (60 kg) chez les garçons.